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Интерфакс-АВН

На новой российской орбитальной станции будет установлена аппаратура для мониторинга космического пространства - Рогозин

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © NASA / Jessica Meir

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Специалистов обсерватории Астрономического научного центра (АНЦ), располагающейся в Карачаево-Черкесской республике, привлекут к созданию научной аппаратуры для новой российской орбитальной станции, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Обязательно привлечем их (специалистов АНЦ - ИФ) к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции", - сообщил Рогозин в Telegram.

31 июля Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

"Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски", - говорилось в сообщении "Роскосмоса" по итогам заседания научно-технического совета (НТС) госкорпорации.

Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

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