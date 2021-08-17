Войти
Интерфакс-АВН

Казахстанская армия усиливает бдительность на фоне обострения ситуации в Афганистане - Минобороны

221
0
0
Военнослужащий ВС Казахстана
Военнослужащий вооруженных сил Казахстана.
Источник изображения: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Нур-Султан. 16 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Вооруженных силах Казахстана на фоне обострения ситуации в Афганистане приняты меры по усилению бдительности: поставлена задача отслеживать обстановку в регионе, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан, в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего, это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны", - говорится в сообщении, распространенном по итогам совещания в Минобороны.

В частности, министр обороны Нурлан Ермекбаев поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Казахстан
Похожие новости
03.07.2012
«Мы на этом зарабатываем»
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
28.02.2012
Главком ВВС о закупке легких вертолетов: «Мне нужно сейчас»
08.02.2012
Скачок на два миллиарда долларов
03.10.2011
ВС готовы нейтрализовать военные риски в Центральной Азии - эксперты
14.09.2011
Генштаб двинет войска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 06:45
  • 2
"Тиран" в Африке: израильская модификация Т-55 до сих пор несет службу
  • 17.08 05:59
  • 1
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 05:58
  • 185
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 17.08 05:27
  • 50
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 05:17
  • 1
Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками
  • 17.08 04:18
  • 3
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 02:05
  • 1
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 16.08 23:14
  • 1
The National Interest (США): так вот какой она будет — Третья мировая война?
  • 16.08 20:53
  • 1
Проблемы пакистанского подводного флота
  • 16.08 19:59
  • 2
США ждёт нехватка компонентов для термоядерного оружия – Foreign Policy
  • 16.08 19:41
  • 3
Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России
  • 16.08 19:26
  • 13
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 16.08 19:13
  • 60
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 18:52
  • 25
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 16.08 18:36
  • 1
МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты