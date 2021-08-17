Казахстанская армия усиливает бдительность на фоне обострения ситуации в Афганистане - Минобороны

Нур-Султан. 16 августа. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Вооруженных силах Казахстана на фоне обострения ситуации в Афганистане приняты меры по усилению бдительности: поставлена задача отслеживать обстановку в регионе, организовать круглосуточное дежурство сил и средств, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан, в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего, это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны", - говорится в сообщении, распространенном по итогам совещания в Минобороны.

В частности, министр обороны Нурлан Ермекбаев поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими.