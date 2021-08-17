Войти
Интерфакс-АВН

Великобритания не могла оставлять войска в Афганистане после ухода оттуда США - Борис Джонсон

219
0
0
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Источник изображения: reuters.com

Лондон. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что после вывода войск США из Афганистана у британских военных не было реальной возможности оставаться там одним, без союзников, сообщает Sky News.

"Когда США приняли это решение, мы посчитали, что было бы неверно действовать в одностороннем порядке и быть оккупационной силой. Мы поговорили с нашими международными партнерами об этом, но было очевидно, что это невозможно", - сказал Джонсон.

На Даунинг-стрит отметили, что британские власти продолжают следить за перемещением мятежников из группировки "Талибан" (запрещена в РФ), а также делают все возможное для обеспечения безопасности британских граждан, находящихся на территории Афганистана. В Лондоне также сообщили, что будут сотрудничать с другими странами с целью предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Важно, чтобы международное сообщество работало сообща, чтобы донести любому новому правительству, каким бы оно ни было, что никто не хочет, чтобы Афганистан превратился в рассадник терроризма. Любое признание нового правительства Афганистана должно происходить на совместной, а не на односторонней основе, и мы будем работать над этим", - заявил в понедельник представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн.

Ранее талибы завили, что взяли под контроль весь Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
США
Похожие новости
12.02.2021
Как заполучить чужое оружие
13.02.2020
В тундру со своим аэродромом
08.04.2019
Огонь, боль и доблесть Афгана
14.05.2018
Минобороны Нидерландов подписало контракт на закупку микро-БЛА PD-100 "Блэк Хорнет"
26.03.2014
Американская армия: мифы и реальность
23.04.2010
Rosomak получил комплект обновленной брони
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 06:45
  • 2
"Тиран" в Африке: израильская модификация Т-55 до сих пор несет службу
  • 17.08 05:59
  • 1
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 05:58
  • 185
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 17.08 05:27
  • 50
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 05:17
  • 1
Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками
  • 17.08 04:18
  • 3
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 02:05
  • 1
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 16.08 23:14
  • 1
The National Interest (США): так вот какой она будет — Третья мировая война?
  • 16.08 20:53
  • 1
Проблемы пакистанского подводного флота
  • 16.08 19:59
  • 2
США ждёт нехватка компонентов для термоядерного оружия – Foreign Policy
  • 16.08 19:41
  • 3
Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России
  • 16.08 19:26
  • 13
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 16.08 19:13
  • 60
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 18:52
  • 25
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 16.08 18:36
  • 1
МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты