Великобритания не могла оставлять войска в Афганистане после ухода оттуда США - Борис Джонсон

Лондон. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что после вывода войск США из Афганистана у британских военных не было реальной возможности оставаться там одним, без союзников, сообщает Sky News.

"Когда США приняли это решение, мы посчитали, что было бы неверно действовать в одностороннем порядке и быть оккупационной силой. Мы поговорили с нашими международными партнерами об этом, но было очевидно, что это невозможно", - сказал Джонсон.

На Даунинг-стрит отметили, что британские власти продолжают следить за перемещением мятежников из группировки "Талибан" (запрещена в РФ), а также делают все возможное для обеспечения безопасности британских граждан, находящихся на территории Афганистана. В Лондоне также сообщили, что будут сотрудничать с другими странами с целью предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Важно, чтобы международное сообщество работало сообща, чтобы донести любому новому правительству, каким бы оно ни было, что никто не хочет, чтобы Афганистан превратился в рассадник терроризма. Любое признание нового правительства Афганистана должно происходить на совместной, а не на односторонней основе, и мы будем работать над этим", - заявил в понедельник представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн.

Ранее талибы завили, что взяли под контроль весь Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.