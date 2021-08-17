Австралийские AEGIS-эсминцы — в полной боеготовности

У Австралии теперь три полностью боеготовых эсминца с американской информационно-управляющей системой AEGIS. Вчера, 15 августа, пресс-служба Минобороны Австралии объявила о достижении окончательной боевой готовности (FOC) кораблём HMAS Sydney — третьим и последним эсминцем типа Hobart.

HMAS Sydney был заложен в декабре 2015 года и в мае 2018 года сошёл на воду. В мае 2020 года корабль был официально зачислен в состав австралийского флота, а теперь завершил полный цикл испытаний и обучения персонала и подтвердил высокий уровень боевой готовности. Таким образом, Австралия официально закрыла программу SEA 4000 стоимостью 8,5 млрд австралийских долларов.

Эсминец HMAS Sydney Источник изображения: navyrecognition.com

В австралийском военном ведомстве эсминцы типа Hobart называют «самыми мощными боевыми кораблями, которыми когда-либо располагала Австралия». Австралийские эсминцы созданы на базе фрегатов типа Álvaro de Bazán, спроектированных компанией Navantia для ВМС Испании.

Длина эсминца типа Hobart составляет 147 м, водоизмещение — 6150 т. Каждый из кораблей оснащён системой AEGIS с многофункциональной РЛС Lockheed Martin AN/SPY-1D(V) и 48-зарядной универсальной вертикальной пусковой установкой Mk 41, в которой могут размещаться зенитные ракеты Standard SM-2 и ESSM (в перспективе — Standard SM-6 и Tomahawk).