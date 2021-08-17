В рамках "Армии-2021" пройдет конгресс "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта"

ЦАМТО, 16 августа. С 22 по 26 августа в рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2021" пройдет конгресс "Стратегическое лидерство в цифровую эпоху и технологии искусственного интеллекта".

Пленарное заседание конгресса на тему: "Искусственный интеллект – главная технология XXI века" состоится 23 августа (с 14:00 до 15:30). Оно пройдет под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

В ходе конгресса затронут следующие вопросы: формирование социогуманитарных основ государственной политики в области искусственного интеллекта; создание аппаратно-программного обеспечения с применением искусственного интеллекта; достижения отечественной научной школы в данном направлении; научно-технические проблемы создания военных технологий искусственного интеллекта.

В программу входят:

Тематическая секция №1 "Социогуманитарные основы формирования государственной политики с применением технологий искусственного интеллекта" (22 августа, 11.00-17.00);

Тематическая секция №2 "Отечественная научная школа и научно-технологический потенциал в области искусственного интеллекта. Вопросы подготовки кадров" (24 августа, 10.00-19.00) – 6 мероприятий;

Тематическая секция №3 "Аппаратно-программное обеспечение для решения задач с применением искусственного интеллекта" (24 августа, 10.00-14.00);

Тематическая секция №4 "Военно-прикладные технологии и системы на основе искусственного интеллекта" (25 августа, 10.00-19.00) – 5 мероприятий;

Круглые столы по вопросам динамики развития технологий искусственного интеллекта" (26 августа, 10.00-13.30) – 2 мероприятия;

Итоговое пленарное заседание (26 августа, 15.00-16.30), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.