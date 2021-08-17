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Букет цветов – подарок, который всегда кстати

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Цветы – творение природы, которое радует нас буйством красок и разнообразием ароматов. Это безошибочный вариант подарка, который точно поднимет настроение девушке и вызовет на ее лице очаровательную улыбку. Хотите порадовать любимую – загляните на сайт https://moscvetok.ru/catalog/bukety/. Здесь вы сможете приобрести разные букеты:

  • стильные,
  • корпоративные,
  • эксклюзивные,
  • праздничные,
  • VIP,
  • авторские,
  • полевые и пр.

Функционирует доставка – есть срочная, круглосуточная, дневная. Можно доставить и в область на расстояние свыше 20 км от МКАД. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, но если адресат находится в пределах МКАД, а стоимость вашего заказа превышает 2 900 руб., то она будет бесплатной. Можно забрать букет самовывозом в одном из салонов, расположенных по всей Москве поблизости от станций метро.

цветы

Зачем дарить девушкам цветы

Цветы нежные, милые, красивые – не восхищаться ими невозможно. Они сопровождают нас на протяжении жизни – каждое значимое событие не обходится без букета цветов. Впрочем, дожидаться особого повода смысла нет – букет без причины подарит заряд положительной энергии надолго:

  • цветы помогут рассказать то, что невозможно выразить словами – о любви, нежности, заботе;
  • поднимут настроение – если девушка грустит, развеять ее печаль поможет даже небольшой букетик полевых цветов;
  • помогут создать торжественную обстановку – роскошные и элегантные букеты позволят подчеркнуть торжественность момента;
  • дополнят интерьер – букет на журнальном столике придаст комнате легкость и свежесть;
  • помогут загладить вину – шикарная композиция из цветов будет благосклонно принята женщиной, перед которой вы в чем-то провинились.

Это далеко не полный список причин, но разве нужен повод для того, чтобы порадовать близкого человека вниманием и заботой?

Сколько растений должно быть в букете

Выбирая букет для избранницы, нужно учитывать любую деталь, в том числе и количество цветов. По традиции, оно должно быть нечетным. Один пышный, презентабельный бутон скажет о том, что эта девушка является смыслом жизни для мужчины. Три – скажут о том, что отношения находятся в начальной стадии, и они пока еще не переросли в нечто серьезное. Пять – классический вариант признания в любви. Семь – расскажут о том, что этот парень желает завладеть сердцем любимой. Девять и более – такое количество цветов дарят самым любимым, дорогим и ценным.

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Страны
Россия
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