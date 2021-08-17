«Форт-230» – новый пистолет-пулемет украинской разработки.

Украинский производитель, НПО "Форт", недавно представил новый пистолет-пулемет собственной конструкции "Форт-230", явно нацеленный на рынок оружия личной самообороны. Демонстрация прошла в Киеве, на выставке «Оружие и безопасность 2021», состоявшейся в последнюю неделю июня.

Компания "Форт" основана в 1991 году в г. Винница, к юго-западу от Киева. С 1998 года это полностью государственное предприятием при МВД страны является единственным производителем стрелкового оружия на Украине. Помимо многочисленных моделей пистолетов НПО "Форт" уже более 10 лет производит по лицензии штурмовые винтовки Tavor и Galil и пулемет Negev израильской компании IMI. Кроме того, в интересах ВС Украины запущено несколько программ модернизации автоматов АКМ и АК74. Совсем недавно, в 2015 году внимание мировой общественности привлек выпуск пистолета "Форт-28" калибра 5,7×28 мм.

Европейские источники отмечают, что до сих, за исключением изготавливаемого по лицензии IMI с 2010 года Uzi Pro под названием "Форт-226" в предложении украинского предприятия пистолетов-пулеметов не было. Предполагается, что причина новой разработки может заключаться в коммерческой неудаче "Форт-226", который не смог зарекомендовать себя даже на местном рынке.

Пистолет-пулемет "Форт-230"

Пистолет-пулемет «Форт-230»

Для нового "Форт-230" разработчики выбрали дизайн, который напоминает MP7 от Heckler&Koch. Компактная алюминиевая ствольная коробка с возвратной пружиной имеет полимерную пистолетную рукоятку. Поверх ствольной коробки размещена непрерывная планка Пикатинни (MIL-STD 1913) для крепления оптики или оптронных устройств. Дополнительно, есть возможность прикрепить боковые направляющие, которые позволят разместить световые, лазерные или комбинированные устройства. Боковая направляющая, кроме того, закрывает рычаг взведения затвора, который можно перемещать с одного бока на другой.

В отношении остальных элементов управления "Форт-230" также применена возможность двустороннего использования. Так, помимо рычага взведения затвора с обеих сторон оружия дублированы кнопка извлечения магазина и комбинированный предохранитель и рычажок выбора режима огня. Благодаря выдвижному цевью и выдвижному плечевому упору, по заявлению производителя, пистолет-пулемет можно сжать с 60 до 40 см.

Подача боеприпасов калибра 9х19 мм производится из двух специально разработанных магазинов емкостью 20 или 30 патронов. В качестве шахты размещения магазина служит пистолетная рукоятка. В её нижней часть предусмотрена воронка, которая облегчает процесс перезарядки. Извлечение гильзы осуществляется справа, из большого окна для выброса. Выполненный из металлического каркаса и с противоскользящим синтетическим затыльником плечевой упор, может быть зафиксирован в трех положениях. Передняя рукоятка выполнена складной. Дульный срез имеет резьбу, которая позволяет крепить пламегаситель с глушителем. В качестве поверхностного покрытия, помимо обычной черной версии, доступны, по крайней мере, одна версия песочного и одна зеленого цвета.

По отзывам наблюдателей, образцы, представленные на выставке «Оружие и безопасность 2021», были выполнены довольно грубо. Особенно это было заметно в отделке поверхности и штампах. Импровизированный логотип компании на пластиковых деталях даже предполагает, что детали могут быть напечатаны на 3D-принтере. Видео о продукте, опубликованное НПО "Форт", показывает, что существует как минимум несколько рабочих прототипов или опытных образцов.

В представлении западных экспертов, будущее "Форт-230" совсем не определенно. Даже если современный дизайн мог бы стать недорогой экспортной версией для классических рынков украинской военной продукции в Азии и Африке, рынок оружия этого типа в настоящее время является насыщенным. Поэтому сомнительно, будет ли серийное производство вообще осуществляться без первоначального заказа от местных властей.

Разная цветовая гамма и комплектация "Форт-230"

ТТХ пистолета-пулемета «Форт-230» (по данным производителя)

калибр, мм: 9х19

принцип действия: отдача свободного затвора

режим ведения огня: одиночный/автоматический

длина оружия х ствола, мм: 400/600 х 160

высота х ширина, мм: 213/273 х 60

вес с пустым магазином, кг: не более 2,5

прицельная дальность, м: 200

скорострельность, выстр./мин.: 800

емкость магазина, партонов: 20/30

количество нарезов в стволе: 6

усилие на спуск, кгс: 2,5-3,5

По материалам ресурса soldat-und-technik.de