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Интерфакс-АВН

Байден в Афганистане потерпел одно из наиболее жестоких поражений в истории США, считает Трамп

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Вашингтон. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден, не справившись с ситуацией в Афганистане, потерпел одно из самых жестоких поражений в американской истории, заявил бывший президент Дональд Трамп.

"То, что Байден натворил с Афганистаном - это нечто легендарное. Это войдет в историю, как одно из наиболее жестоких поражений в американской истории", - цитируют западные СМИ заявление экс-президента США.

Изначально именно Трамп договорился с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о полном выводе, на определенных условиях, американского воинского контингента из Афганистана. В обмен на это талибы обязывались, среди прочего, бороться против терроризма, проводить межафганский диалог для перемирия и мирного решения кризиса.

Реализация этого соглашения, в основном, стала задачей не Трампа, а уже администрации Байдена: в итоге она решила не отказываться от этих договоренностей, но перенесла на несколько месяцев завершение вывода войск с афганской территории.

Талибы, со своей стороны, активизировали атаки на правительственные войска: эта тенденция была видна еще при Трампе, однако при Байдене - значительно усилилась. Апофеоз наступил ранее в августе 2021 года: талибы начали захват крупных афганских городов, причем зачастую добивались победы без серьезных боев. В воскресенье мятежники окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья бойцы "Талибана" вошли в город и теперь, в целом, контролируют его.

Военные США обеспечивают безопасность аэропорта Кабула, где происходит эвакуация из Афганистана иностранцев, а также - некоторых афганцев, получивших убежище за рубежом.

В нынешней американской администрации, пытаясь объяснить происходящее в Афганистане, в последние месяцы часто напоминали, что "унаследовали" эту проблему от прежней администрации. Тем не менее, наблюдатели отмечают, что именно Байден, а не Трамп, отвечал, к примеру, за организацию вывода войск и за то, чтобы просчитать последствия. Западные СМИ и некоторые эксперты подчеркивают, что скорость и легкость, с которыми талибы отвоевали Афганистан, судя по всему, стали неожиданностью для нынешних американских властей.

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Страны
Афганистан
США
Персоны
Трамп Дональд
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