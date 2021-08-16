Относительно мирное наступление талибов может быть частью плана США и Великобритании - эксперт

Париж. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Скорость, с которой наступали отряды "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) вплоть до Кабула, вызвала всеобщее удивление, заявил в воскресенье телеканалу "Франс 24" бывший командующий французским контингентом международных сил НАТО в Афганистане Оливье де Бавэншов.

"Конечно, мы ясно представляли, что этим летом-осенью страна станет театром интенсивного давления со стороны "Талибана", предшествующего переходу власти, но мы не думали, что (афганские) военнослужащие, которые выковывались и обучались в течение почти 20 лет, смогут так быстро провалиться, и это очевидно ставит перед нами целый ряд вопросов", - сказал генерал де Бавэншов.

При этом он напомнил, что Франция вышла из состава международных сил в Афганистане в 2012 году.

"Сегодняшнее положение - это следствие оценки ситуации Лондоном и Вашингтоном. Мне кажется, что ответственность за то, что сегодня происходит в Афганистане, никоим образом не затрагивает того, что делали там мы, французы. Но в то же время Вашингтон и Лондон, вполне вероятно, оба рассчитали, что не стоило противостоять этому наступлению "Талибана" - во всяком случае, до сегодняшнего дня" - предположил генерал.

Он допустил, что по политическим причинам в результате интенсивных обсуждений с президентом Ашрафом Гани и его окружением "было решено дать этому наступлению продолжаться без значительных боев - бои, конечно, были, но ограниченного масштаба".

"Я считаю, что бои были относительно ограниченного масштаба, а это означает немалую вероятность того, что сегодня все участники этих обсуждений согласны, чтобы события развивались преимущественно мирным образом, и мы можем испытывать по этому поводу определенную надежду", - полагает де Бавэншов.

При этом он счел необходимым оговориться, что, если талибы возьмут власть, слишком преждевременно и рискованно предполагать, каким образом они станут осуществлять эту власть после двадцатилетнего периода противостояния международным силам и правительственным войскам.

В воскресенье отряды "Талибана" (запрещено в РФ) подошли вплотную к столице страны Кабулу и окружили город. Сообщалось, что талибы начали переговоры с нынешним руководством Афганистана о передаче власти.