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Интерфакс-АВН

Талибы вошли в Кабул, масштабного сопротивления не встречают - СМИ

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Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Вашингтон. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) находятся в Кабуле, и им не приходится иметь дело с каким-либо масштабным сопротивлением, сообщает телеканал CNN.

"Мы слышали треск оружейной стрельбы - тут и там, но не было сообщений... об уличных боях или о том, чтобы афганские силы безопасности концентрировались в определенных местах, чтобы предотвратить их (талибов - ИФ) приход", - приводит телеканал слова своего корреспондента на месте событий Ника Патона Уэлша.

По его словам, талибы, по всей видимости, "двигаются спокойно по городу".

Он отметил, что Афганистан переживает беспрецедентные времена, поскольку "никто представить себе не мог, что "Талибан" беспрепятственно войдет в город с населением в шесть миллионов человек"; а также, поскольку афганский президент Ашраф Гани, заявлявший о планах остаться в Кабуле, "теперь исчез, без переходного правительства, которое потенциально пришло бы ему на смену".

В свою очередь пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил телеканалу "Толо ньюс", что талибов "попросили" отправить их отряды в городскую черту. Он заверил, что ситуация в сфере безопасности находится под контролем.

Ранее Муджахид заявлял, что под контролем талибов находятся некоторые районы Кабула. "Исламский Эмират приказал своим войскам войти в районы Кабула, из которых ушел противник. Существует риск кражи и ограбления", - написал он в твиттере.

Муджахид подтвердил, что утром движение заявляло о выводе своих сил из города.

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Страны
Афганистан
США
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