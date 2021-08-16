Азербайджан продолжит сотрудничать с Турцией в сфере оборонпрома - Алиев

Баку. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Баку продолжит активно взаимодействовать с Анкарой в сфере оборонной промышленности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Конечно, современное вооружение, включая приобретенные у Турции беспилотники, существенно облегчили нашу работу (во время войны в Карабахе осенью 2020 года - ИФ). Но мы у Турции закупали не только беспилотники (Байрактары - ИФ), но и военные машины, и другую военную технику", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По его словам, сотрудничество между Баку и Анкарой в сфере оборонпрома продолжается.