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Интерфакс-АВН

Азербайджан продолжит сотрудничать с Турцией в сфере оборонпрома - Алиев

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Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев.
Источник изображения: az.sputniknews.ru

Баку. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Баку продолжит активно взаимодействовать с Анкарой в сфере оборонной промышленности, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Конечно, современное вооружение, включая приобретенные у Турции беспилотники, существенно облегчили нашу работу (во время войны в Карабахе осенью 2020 года - ИФ). Но мы у Турции закупали не только беспилотники (Байрактары - ИФ), но и военные машины, и другую военную технику", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По его словам, сотрудничество между Баку и Анкарой в сфере оборонпрома продолжается.

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Страны
Азербайджан
Турция
Компании
Оборонпром
Проекты
2020-й год
БПЛА
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