Источник рассказал о планах по созданию робота ПВО на базе ударного комплекса "Уран-9"

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Робот противовоздушной обороны (ПВО) планируется создать на базе ударного робототехнического комплекса "Уран-9", поступающего на вооружение российской армии, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На базе "Урана-9" рассматривается возможность создания робототехнического комплекса противовоздушной обороны ближнего действия. В качестве основного вооружения нового комплекса могут быть использованы зенитные ракеты "Игла-С" или "Верба", - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "подобные роботы могут использоваться том числе в полностью автоматизированном режиме для усиления возможностей войсковой ПВО, в частности, в мотострелковых и танковых подразделениях".

Основным назначением робота ПВО, добавил собеседник агентства, станет борьба с летательными аппаратами и средствами воздушного нападения, летящими на малых и предельно малых высотах.

В существующей сегодня версии роботы "Уран-9" вооружены 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также огнеметами "Шмель". В январе этого года в Вооруженные силы РФ было поставлено пять комплексов ударных роботов "Уран-9", включающих 20 боевых машин.

Ракеты "Игла-С" и "Верба" используются в одноименных переносных зенитных ракетных комплексах. Максимальная дальность действия этих ракет составляет 6 километров, предельная высота поражаемых воздушных целей достигает 3,5 километров. Эти ракеты, в частности, используются в составе войскового зенитного ракетного комплекса "Гибка-С", устанавливаемого на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М".