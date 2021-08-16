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Интерфакс-АВН

Обстановка в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш.
Источник изображения: © EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

Нью-Йорк (ООН). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Афганистане становится неуправляемой, заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более 1 тыс. человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат", - сказал он журналистам.

Он отметил, что также не менее 241 тыс. человек пришлось покинуть свои дома из-за боев, а ключевая инфраструктура уничтожается.

Генсек ООН подчеркнул, что захват власти военным путем в Афганистане приведет лишь к продолжению гражданской войны или международной изоляции страны. При этом он призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) немедленно прекратить наступление, а стороны конфликта урегулировать кризис путем переговоров.

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