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Интерфакс-АВН

Неполадки корабля Starliner вероятно связаны с коррозией клапанов - Boeing

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aubrey Gemignani

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Неполадки, ставшие причиной переноса пуска корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) вероятно вызваны коррозией клапанов, возникшей из-за протекания окислителя, сообщил представитель компании Boeing во время брифинга.

"Окислитель проник в клапан, когда окислитель взаимодействует с влагой, эта влага на клапане, мы думаем, их взаимодействие вызвало коррозию, заблокировав клапаны", - сказал он.

В ходе брифинга представители компании также сообщили, что не верят в версию с попаданием влаги во время дождя 3 августа перед предполагаемым запуском, однако не отрицают, что высокая влажность воздуха могла послужить одной из причин коррозии.

Согласно официальному заявлению Boeing, компания обнаружила проблемы с 13 клапанами подачи окислителя в двигатели Starliner.

На данный момент специалисты посредством проведения тепловых и электрических процедур смогли восстановить работу девяти из них.

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Страны
Россия
Компании
Boeing
Проекты
МКС
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