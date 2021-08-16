Представители "Талибана" обещают не подвергать опасности иностранных дипломатов - госдеп США

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Афганские талибы (движение "Талибан" запрещено в России) пообещали, что не будут атаковывать дипломатические объекты, сообщил в эфире телеканала MSNBC представитель госдепа США Нед Прайс.

"Талибы сами сказали, что у них нет намерения атаковывать дипломатические представительства", - сказал Прайс.

При этом он отметил: "Мы не собираемся верить всему, что говорят талибы. Мы посмотрим, что они будут делать, именно поэтому сейчас мы предпринимаем меры по перемещению части нашего гражданского персонала для того, чтобы избавить людей от возможного вреда", - добавил он.

Накануне CNN со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что США из-за ухудшения ситуации с обеспечением безопасности рассматривают возможность перемещения своего посольского корпуса в аэропорт Кабула.

По их словам, не исключено и дальнейшее сокращение штата в посольстве США в Афганистане.

Собеседники CNN отметили, что оценка всех мер происходит в режиме реального времени, поскольку ситуация меняется крайне быстро.