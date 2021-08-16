Войти
Интерфакс-АВН

Представители "Талибана" обещают не подвергать опасности иностранных дипломатов - госдеп США

87
0
0
Боевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики "Талибана"* в городе Газни.
Источник изображения: © AP Photo / Gulabuddin Amiri

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Афганские талибы (движение "Талибан" запрещено в России) пообещали, что не будут атаковывать дипломатические объекты, сообщил в эфире телеканала MSNBC представитель госдепа США Нед Прайс.

"Талибы сами сказали, что у них нет намерения атаковывать дипломатические представительства", - сказал Прайс.

При этом он отметил: "Мы не собираемся верить всему, что говорят талибы. Мы посмотрим, что они будут делать, именно поэтому сейчас мы предпринимаем меры по перемещению части нашего гражданского персонала для того, чтобы избавить людей от возможного вреда", - добавил он.

Накануне CNN со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что США из-за ухудшения ситуации с обеспечением безопасности рассматривают возможность перемещения своего посольского корпуса в аэропорт Кабула.

По их словам, не исключено и дальнейшее сокращение штата в посольстве США в Афганистане.

Собеседники CNN отметили, что оценка всех мер происходит в режиме реального времени, поскольку ситуация меняется крайне быстро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Похожие новости
17.04.2018
Побьет ли Т-90 лучший американский танк?
28.06.2017
Террористы при дворе
06.03.2013
Глобальное будущее-2030
17.10.2012
Нужны ли Iveco в России?
27.10.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
11.08.2009
Вашингтон уже год как не снабжает Грузию оружием - замминистра обороны США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос