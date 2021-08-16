РФ сожалеет, что талибы пытаются урегулировать ситуацию в Афганистане силовым путём - Лавров

Правительственная делегация Афганистана уже полтора-два года не заинтересована в переговорах с талибами

Самбек (Ростовская область). 13 августа. ИНТЕРФАКС - В Москве сожалеют, что талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) пытаются урегулировать ситуацию в Афганистане силовым путем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы за то, чтобы афганское урегулирование состоялось с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил этой страны. Процессы, которые одобрены в СБ ООН, сейчас затормозились, к сожалению. Правительственная делегация уже полтора-два года не очень заинтересована в том, чтобы эти переговоры возобновились. На этом фоне, опять же, к сожалению, талибы решили попытаться урегулировать ситуацию военным путем: они завоевывают все больше городов, уездов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.