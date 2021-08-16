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Интерфакс-АВН

Происходящее в Афганистане не должно переброситься на центральную Азию, это главная озабоченность РФ - Лавров

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Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба МИД РФ

Размещение военных США в странах центральной Азии сделает их заложниками американской политики, они в этом не заинтересованы, сказал он

Самбек (Ростовская область). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Россия озабочена возможностью распространения ситуации в Афганистане на центральную Азию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша ключевая озабоченность - чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в центральную Азию, на территорию наших союзников по Организации договора о коллективной безопасности", - сказал Лавров журналистам в пятницу.

"Американцы, как вы знаете, пытались договориться с центральноазиатскими странами, чтобы на их территории разместить часть выводимых вооружений и вооруженных сил из Афганистана, но здесь наша позиция совпадает с позицией Казахстана, Таджикистана, Узбекистана: никому это не нужно. Пытаться здесь создавать свое новое присутствие с очевидной целью применять силу через границу по территории Афганистана, делает наших союзников заложниками американской политики", - добавил он.

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Страны
Афганистан
Казахстан
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
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