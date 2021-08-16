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ЦАМТО

В Нижегородской области в ходе учебного боя в городских условиях инженеры ЗВО применили робот "Уран-6"

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Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6"
Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

ЦАМТО, 13 августа. На полигоне Мулино военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка 6-й общевойсковой армии ЗВО впервые применили робототехнический комплекс "Уран-6".

Он был задействован в рамках тактического учения на специальном полигоне, предназначенном для тренировки действий войск в городских условиях.

По замыслу учения условный противник занял оборону в населенном пункте и провел сплошное минирование подступов и прилегающих дорог на пути следования танковых войск. Военнослужащие ЗВО провели инженерную разведку местности, уничтожили заложенные мины, организовали понтонную переправу и дали возможность танковым подразделениям занять главенствующую высоту. Инженерно-штурмовые и разведывательные подгруппы в костюмах защиты ОВР-2-02 уничтожили условного противника в населенном пункте и провели сплошную очистку местности с применением роботизированного комплекса "Уран-6".

Этот комплекс может управляться дистанционно на расстоянии до 1 км. Он оснащен 4 видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 град. "Уран-6" способен выдерживать взрывы мощностью до четырех кг тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 м и ров шириной 1,5 м.

Всего к учению привлекалось свыше 300 военнослужащих ЗВО, в нем было задействовано около 30 ед. вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, машины разграждения ИМР-2, самоходные установки разминирования УР-77, танки Т-72Б3 с противоминными тралами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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