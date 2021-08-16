Учения "Сибу/Взаимодействие-2021" не были направлены против третьих стран - министр обороны Китая

Российско-китайские манёвры проводились для повышения способности совместного реагирования на риски и вызовы

Китай и Россия способны совместными силами поддержать мир и стабильность в регионе

Посёлок Миньнин (КНР). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Российско-китайские учения "Сибу/Взаимодействие-2021" не были направлены против третьих стран, они завершились полным успехом, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на переговорах с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

"Сегодня мы вместе посмотрели практические действия войск на учениях "Сибу/Взаимодействие-2021". Общими силами обеих сторон на учениях добились полного успеха", - сказал министр.

По его оценке, "данные учения имеют огромное значение".

"Это первые совместные учения, организованные на территории Китая после вспышки эпидемии. И - первые китайские оперативно-стратегические манёвры с участием российских военнослужащих", - подчеркнул Вэй Фэнхэ.

"На фоне грандиозных перемен и пандемии учения отражают неизменную поддержку между Китаем и Россией, показывают высокий уровень развития межармейских связей. Данные учения не направлены против третьих стран, а на повышение способности совместного реагирования на риски и вызовы", - сказал министр.

Манёвры, продолжил он, были хорошо организованы.

"Принимающие в них участие военнослужащие преодолели множество негативных факторов, например - эпидемию. Успели создать совместный штаб и совместные группировки всего за несколько дней", - сказал Вэй Фэнхэ.

Он отметил, что в ходе учений была впервые отработана единая управляющая информационная система. "Стороны работали сплочённо, действовали согласованно, хорошо организовали процесс и осуществили хорошее взаимодействие", - сказал министр обороны КНР.

"Эти учения дают очевидные результаты - намечается очень высокая степень моделирования реальных боевых условий. Применяются способы нанесения насыщенного огневого удара со всех сторон, на всю глубину, формируется огневое взаимодействие на больших, средних и малых высотах, на большой, средней и малой дальностях", - подчеркнул он.

Все эти успехи Вэй Фэнхэ назвал свидетельством высокого уровня боеготовности двух армий, способности вооружённых сил Китая и России качественно выполнят антитеррористические операции.

По его оценке, "успех учений свидетельствует о том, что Китай и Россия имеют полную решимость и уверенность и вполне способны совместными силами поддержать мир и стабильность в регионе".