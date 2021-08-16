Россия и Китай наращивают взаимодействие своих вооружённых сил на суше, в воздухе и на море - Шойгу

Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".

Учения "Сибу/Взаимодействие-2021" - первые манёвры такого рода с участием воинского контингента РФ на территории КНР

Посёлок Миньнин (КНР). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Наращивание взаимодействия вооружённых сил России и Китая на суше, в воздухе и на море - важное направление деятельности военных ведомств двух стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооружённых сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в пятницу.

Отметив, что прошло чуть более двух недель со встречи с коллегой "на полях" совещания министров обороны стран-членов ШОС, которая состоялась 28 июля в столице Таджикистана Душанбе, Шойгу поблагодарил Вэй Фэнхэ за приглашение посетить дружественную КНР и возможность вместе понаблюдать за активной фазой совместных учений "Сибу/Взаимодействие-2021".

"Такого рода мероприятие на территории Китая с участием российского воинского контингента проводим впервые, что стало логическим продолжением нашей совместной работы, начатой в ходе манёвров войск и сил "Восток-2018", стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" и "Кавказ-2020"", - сказал Шойгу.

Кроме того, отметил он, вооружённые силы РФ и КНР много лет участвуют в многосторонних антитеррористических учениях "Мирная миссия", ежегодно осуществляют совместное воздушное патрулирование самолётами дальней авиации двух стран, проводят росийско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие".

Говоря о совершенствовании боевой выучки и воинского мастерства военнослужащих, Шойгу отметил результативное участие команд России и Китая в Армейских международных играх. Они стартуют уже на следующей неделе - 22 августа.

"Китай - традиционный участник и соорганизатор этих уникальных состязаний военных профессионалов из самых разных стран. Желаю вашим командам успехов", - сказал министр обороны РФ.

"Несмотря на пандемию, у нас и ещё в 11 странах рекордное количество стран участвуют в международных Армейских играх, теперь этих стран 44", - сказал Шойгу.

"Полностью разделяю ваши оценки текущего состояния, перспектив развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере", - сказал министр обороны РФ.

В заключение он отметил, что практическое взаимодействие вооружённых сил России и Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности.