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РИА Новости

"Эти ракеты не отследить". Россия списывает "страшный сон" Пентагона

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Пусковая установка "Тополь"
Пусковая установка "Тополь".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Минобороны продолжает обновлять ядерную триаду: к 2024-му РВСН полностью откажутся от баллистических ракет РТ-2ПМ "Тополь" (по классификации НАТО SS-25 Sickle — "Серп"). На боевом дежурстве они бессменно с декабря 1988-го. Чем заменят знаменитые "Тополя" — в материале РИА Новости.

Мобильное решение

К середине 1970-х США приняли на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III с повышенной точностью: круговое вероятное отклонение не превышало 200 метров. Американцы могли прицельно бить по шахтам советских МБР, координаты которых были хорошо известны благодаря мощной спутниковой группировке. В случае войны СССР рисковал остаться без ядерного арсенала. В Москве осознавали угрозу, и оборонке поручили решить эту проблему.

Московский институт теплотехники (МИТ) приступил к разработке принципиально нового комплекса на основе трехступенчатой МБР, которую планировали разместить не в стационарной шахте, а на мобильной пусковой установке. Расчет был прост: противник никак не успеет отследить маршруты сразу десятков платформ. Искать подвижный "Тополь" в уральских лесах или сибирской тайге — все равно, что иголку в стоге сена.

Спецмашину, способную выдержать тяжелую ракету, разрабатывали Минский завод колесных тягачей и производственное объединение "Баррикады". В результате появился грузовик МАЗ-7917 на базе неполноприводного семиосного шасси с 710-сильным двигателем. Тягач разгонялся до 40 километров в час и мог преодолеть без дозаправки около 400 километров.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь"

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Испытания МБР стартовали осенью 1982-го и продолжались до конца 1984-го. Выполнили 12 пусков. В местах постоянной дислокации и на маршрутах патрулирования возводили стационарные сооружения и временные укрытия. Наконец, в июле 1985-го первый дивизион грунтовых "Тополей" встал на опытное боевое дежурство в Йошкар-Оле. Официально на вооружение комплекс приняли 1 декабря 1988-го.

Гарантия возмездия

У РТ-2ПМ три маршевых ступени. Полная масса превышает 45 тонн. Инерциальная система управления контролирует полет, предстартовую подготовку и пуск. Ракета помещается в герметичный транспортно-пусковой контейнер длиной 22,3 метра на весь срок эксплуатации. Внутри поддерживается постоянная температура и влажность — в таком состоянии изделие может храниться десятки лет.

МБР твердотопливная. Ее гораздо быстрее готовят к старту, чем жидкостную, она проще в эксплуатации и экологически безопасна. Моноблочная термоядерная головная часть оснащена высокоскоростным неуправляемым боевым блоком мощностью 500-800 килотонн. "Тополь" способен поразить цель на расстоянии 11 тысяч километров, то есть достает до любой точки континентальной части США.

К 1999-му в РВСН было уже более 360 пусковых установок. Массовое развертывание этих ракет гарантировало России возможность нанести ответный удар даже в случае уничтожения подавляющего большинства шахтных МБР.

На смену ветеранам

В конце 1990-х запустили серийное производство обновленных ракетных комплексов "Тополь-М" с более современной МБР РС-2ПМ2. Она крупнее и тяжелее предшественницы, и тягач пришлось дорабатывать. Машина получила восьмую ведущую ось.

Мощность моноблочной боевой части специалисты оценивают в одну мегатонну. Модернизированная ракета точнее, менее уязвима к системам ПРО, может маневрировать в полете и устойчива к электромагнитным импульсам. Кроме того, каждая РС-2ПМ2 несет комплект ложных целей, чтобы еще больше запутать противника.

Ракетный комплекс "Тополь-М" на полигоне Алабино

Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

К началу 2010-х производство "Тополь-М" свернули. Промышленность сосредоточилась на новом комплексе РС-24 "Ярс", который со временем заменит все "Тополя". Его главное преимущество — ракета несет сразу четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн каждый. Увеличилась и дальность: до 12 тысяч километров. Кроме того, у "Ярса" есть система пересчета полетных заданий, что позволяет запускать ракету мобильного комплекса с любой точки маршрута патрулирования, не привязываясь к заранее назначенным позициям.

РС-24 "Ярс" — главная ударная сила РВСН. По данным из открытых источников, на боевом дежурстве стоят более ста комплексов, как в мобильном, так и в шахтном исполнении. А уже в ближайшее время потенциал наземной компоненты ядерной триады усилит перспективная МБР РС-28 "Сармат" тяжелого класса, первые пуски намечены на осень.

Тактико-технические характеристики "Сармата" впервые раскрыли на форуме "Армия-2019". Дальность — рекордные 18 тысяч километров, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра. Эта МБР доставит к цели от десяти до 15 боезарядов в зависимости от их мощности. РС-28 рассчитана на гиперзвуковые управляемые боевые блоки "Авангард", разгоняющиеся в атмосфере до 15 чисел Маха, что делает их неуязвимыми для любых существующих и перспективных систем ПРО.

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