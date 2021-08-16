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Интерфакс-АВН

США в условиях наступления талибов продолжают оказывать помощь правительству Афганистана - американский госдеп

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: KEVIN LAMARQUE/Reuters

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Американские госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани заверили, что в условиях наступления движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжают оказывать помощь афганскому правительству, сообщил госдепартамент США.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин говорили сегодня с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани, чтобы подчеркнуть, что Соединенные Штаты по-прежнему вкладывают средства в безопасность и стабильность Афганистана в условиях насилия со стороны талибов", - говорится в сообщении.

Американские чиновники также информировали Гани, что "в свете меняющейся ситуации в области безопасности Соединенные Штаты сокращают гражданское присутствие в Кабуле".

Стороны обменялись мнениями об обстановке в области безопасности в Афганистане, "мерах по сдерживанию насилия и текущих дипломатических усилиях".

Блинкен "подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта", - информировал госдеп.

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Страны
Афганистан
США
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