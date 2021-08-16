The National Interest (США): допустим, Россия вторглась в Прибалтику, — сможет ли НАТО ее остановить?

Любят американцы доводить до паранойи своих союзников в Европе. Вот и на этот раз автор представил ситуацию, когда на Прибалтику нападают российские войска. Сможет ли им дать отпор НАТО? Прогнозы у автора пессимистичные. Против России не поможет даже ядерное оружие.

Вот, что вам нужно знать: в случае нападения на Прибалтику российские войска, вероятнее всего, проведут хорошо рассредоточенное и стремительное наступление. Это будет означать, что поразить сконцентрированные воинские формирования не сможет даже тактическое ядерное оружие НАТО. Таким образом, даже прибегнув к тактическому ядерному оружию, НАТО все равно не сможет спасти страны Прибалтики от российского вторжения.

Причина? Восточноевропейских сателлитов бывшей советской империи, так называемый Варшавский договор, больше не удастся держать в заложниках.

Таковы итоги военной симуляции 2019 года, проведенной корпорацией РЭНД. Ее вывод такой: ядерное оружие НАТО перестало быть для России сдерживающим фактором, потому что Европа от обмена тактическими ядерными ударами потеряет гораздо больше, чем Россия.

"Главный вывод заключается в том, что НАТО не хватает контроля над эскалацией, что в свою очередь выгодно России, - говорится в исследовании. - С началом ядерных ударов в ходе гипотетической войны в Прибалтике у НАТО будут гораздо более мощные стимулы свернуть свои ядерные операции, если не боевые действия в принципе, чем у России".

В самом деле, целесообразность использования ядерного оружия для игроков НАТО ниже. "В ходе учений командиры НАТО знали, что будут быстро подавлены российскими войсками, поэтому рассматривали возможность первыми применить НСЯО [нестратегическое ядерное оружие], чтобы предотвратить такой исход, - отмечается в докладе РЭНД. - При этом перед командирами встал вопрос, каковы будут цели НАТО?".

По всей видимости, российские войска в Прибалтике развернут хорошо рассредоточенное и стремительное наступление. Как следствие, тактическое ядерное оружие НАТО поразит не сконцентрированные воинские формирования, а гражданское население, которое альянс призван защищать. Другой целью могут стать воинские подразделения, формирующиеся в России, но это чревато обменом стратегическими ядерными ударами. В конечном счете в ходе смоделированной ситуации игроки НАТО решили послать России сигнал, сбросив пять тактических ядерных боеприпасов на российскую мобильную ракетную батарею ПВО прямо на границе с Латвией.

Увы, было подсчитано, что наиболее вероятным ответом России станет прямой удар по пяти авиабазам НАТО. "Инфраструктура НАТО уязвима, и ущерб даже от ограниченного числа ядерных атак может существенно снизить военный потенциал НАТО. Россия же ядерные удары сопоставимого уровня способна выдержать".

Главной целью исследования было выяснить, сможет ли нестратегическое ядерное оружие или НСЯО сдержать нападение России на Эстонию, Латвию и Литву. Оно проиллюстрировало, как изменилась стратегическая картина со времен холодной войны. В то время НАТО могла собрать довольно крупные обычные силы, подкрепленные тактическим ядерным оружием и, в конечном счете, стратегическими ядерными силами США. Но времена изменились. "Угроза эскалации до всеобщей ядерной войны со стороны НАТО и США в ответ на российское вторжение в страны Прибалтики вызывает сомнение", - отмечает РЭНД.

По иронии судьбы, хотя распад Варшавского договора и стал победой НАТО, он осложнил столкновения с современной Россией. Во время холодной войны если бы НАТО захотела послать России сигнал отступить, она теоретически могла бы сбросить ядерную бомбу на любую из стран Варшавского договора, не атакуя непосредственно территорию России и не провоцируя стратегическую ядерную войну. Теперь эта карта бита. "Цели, атакованные НАТО с использованием нестратегического ядерного оружия, с самого начала войны будут находиться либо в самой России, либо в странах НАТО (то есть в Прибалтике), - отмечает РЭНД. - Во время холодной войны НАТО могла бы (при желании) проводить на протяжении всего конфликта ограниченные ядерные удары по выгодным военным целям в странах Варшавского договора, не затрагивая непосредственно Россию".

В итоге НАТО придется собрать достаточное количество обычных войск, поскольку тактическое ядерное оружие больше не может считаться надежным средством сдерживания, заключила корпорация РЭНД. "Даже если Россия не пойдет на эскалацию до всеобщей войны и не будет проводить более массированную атаку по целям по всей Европе, она сможет продолжать ограниченные атаки по выгодным военным целям НАТО. Проблема, таким образом, в том, что НАТО не хватит обычных войск, чтобы замедлить или остановить стремительное наступление России. Сами по себе силы НСЯО не компенсируют недостаток обычных войск у НАТО".

Майкл Пек (Michael Peck)