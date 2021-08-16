США не намерены использовать аэропорт Кабула для осуществления авиаударов - Пентагон

Вашингтон. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Командование США на фоне эвакуации из Афганистана части американских дипломатов не рассматривает вариант использования аэропорта Кабула в качестве базы для проведения авиаударов, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Нет каких-либо планов или обсуждений использования Международного аэропорта имени Хамида Карзая в качестве базы для проведения авиаударов в Афганистане и вокруг него", - сказал он.

Кирби уточнил, что в аэропорту размещены небольшие воздушные силы для содействия авиаперевозкам.

В то же время он отметил, что США располагают достаточными силами для проведения при необходимости авиаударов.

Ранее в четверг представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты в следующие недели снизят дипломатическое присутствие в Афганистане до базового уровня, и с целью обеспечить отъезд дипломатов временно перебросят в международный аэропорт Кабула дополнительные силы американских военных.