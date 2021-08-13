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Российская газета

На юге России формируют боевой армейский резервный состав из 38 тыс. человек

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Источник изображения: rg.ru

До конца августа в Южном военном округе собираются сформировать боевой армейский резервный состав - БАРС. Это своего рода второй фронт из запасников, которых в первую очередь призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Например, если возникнет угроза вооруженного конфликта или агрессии против нашей страны. В мирное время резервистов будут готовить на военных сборах, а все условия их временной службы, в том числе финансовые, пропишут в специальном контракте.

БАРС на юге России планируют собрать немалый - 38 тысяч человек. Судя по словам начальника организационно-мобилизационного управления ЮВО Константина Запатоцкого, его укомплектуют не по принципу "берем всех подряд", а после жесткого отбора кандидатов. Этим сейчас как раз занимаются в штабе округа. С каждым из резервистов затем заключат контракт. Им государство гарантирует определенные выплаты, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе и характеру выполняемых там задач. "Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей. Сержант-солдат - до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат - до 25 тыс. рублей", - пояснил Запатоцкий.

По его словам, при заключении первого контракта в зависимости от предусмотренного там времени пребывания в БАРС резервисту положена единовременная выплата: офицеру - в размере до 66 тыс. рублей, солдату-сержанту - до 39 тыс. рублей. Кроме того, запасников обеспечат бесплатной медпомощью, а в форс-мажорных обстоятельствах - страховыми выплатами. "Со всех сторон резервист будет защищен, как и действующий кадровый военный", - объяснил Запатоцкий. И еще один важный момент - за "временным военным" на время армейских сборов сохраняется основное место работы.

С функционалом резервистов в штабе округа тоже вроде бы определились. Начальник оргмобуправления округа сказал, что среди порученных им задач будут охрана и оборона особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержание правопорядка, ликвидация последствий стихийных бедствий.

Сейчас в Южном военном округе готовят базу для размещения резервистов. Запатоцкий утверждает, что она будет соответствовать самым высоким стандартам. На этой базе с запасниками станут проводить теоретические занятия и организовывать их практическую подготовку, в том числе в стрельбе из всех видов стрелкового оружия, обучение вождению и т. д.

ЮВО выбрали в качестве места формирования боевого армейского резервного состава не случайно. В этом округе и раньше имелся мобилизационный людской резерв - около 400 человек. А Ростовская область являлась своего рода пионером в работе с такими людьми. Еще шесть лет назад ее комиссариат участвовал в эксперименте по внедрению новой системы комплектования войск гражданами, заключившими контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве. Первым подразделением из резервистов тогда стала мотострелковая рота территориальных войск.

Военный комиссар области полковник Игорь Егоров рассказал, что она укомплектована 116 казаками Всевеликого войска Донского. По словам офицера, это подразделение эффективно используют на разных учениях, и казаки успешно выполняют там учебно-боевые задачи. "В нашей области губернатор лично контролирует данный отбор. Наша область около 5 тыс. человек имеет резервистов. Это не военная тайна. Каждое муниципальное образование имеет свое задание и докладывает о ходе его выполнения", - объяснил военком.


Юрий Гаврилов

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