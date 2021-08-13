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Интерфакс-АВН

Нынешняя ситуация в Афганистане гораздо сложнее, чем после вывода из этой страны советских войск - Шойгу

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Люди отражаются в луже крови, Кабул, Афганистан
Люди отражаются в луже крови, Кабул, Афганистан.
Источник изображения: © AP Photo, Rahmat Gul

Верхнезейск (Амурская область). 12 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сложнее. Намного сложнее", - сказал министр в четверг на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учётным специальностям Железнодорожных войск.

Комментируя фотоснимок 30-летней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер "каких-то талибов", министр сказал, что движения "Талибан" (запрещено в РФ) тогда ещё не было.

"Этот снимок сделан в Кабуле. На нём рядом со мной - моджахеды. Мы ещё не ушли, а они уже пришли", - прокомментировал Шойгу фото на планшете.

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