Нынешняя ситуация в Афганистане гораздо сложнее, чем после вывода из этой страны советских войск - Шойгу

Верхнезейск (Амурская область). 12 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Афганистане сегодня намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сложнее. Намного сложнее", - сказал министр в четверг на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения, обучающихся по военно-учётным специальностям Железнодорожных войск.

Комментируя фотоснимок 30-летней давности, найденный одним из участников встречи в интернете, где Шойгу стоит в окружении, как выразился интервьюер "каких-то талибов", министр сказал, что движения "Талибан" (запрещено в РФ) тогда ещё не было.

"Этот снимок сделан в Кабуле. На нём рядом со мной - моджахеды. Мы ещё не ушли, а они уже пришли", - прокомментировал Шойгу фото на планшете.