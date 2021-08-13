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Известия.ru

Командующий армией ЮВО заявил о росте активности авиации НАТО над Черным морем

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Николай Гостев рассказал 12 августа в интервью газете «Военный вестник юга России», что в 2021 году разведывательная авиация НАТО увеличила интенсивность полетов над Черным морем почти в три раза.

«Страны НАТО проявляют в последнее время неподдельный интерес к южным границам России. По сравнению с прошлым годом почти в три раза увеличилась интенсивность полетов разведывательной авиации НАТО в акватории Черного моря. Для сравнения: в 2019 году авиация наших западных «партнеров» в Южной зоне ответственности выполнила 270 разведывательных полетов, в 2020 году — около 530, а с начала этого года уже более 560», — процитировали интервью командующего в ТАСС.

По его словам, кроме самолетов-разведчиков и беспилотников США над акваторией Черного моря появлялись также французские самолеты и тактическая авиация объединенных вооруженных сил НАТО.

Гостев рассказал, что ни один такой пролет не остается незамеченным — средства противовоздушной обороны всегда своевременно на них реагируют, строго соблюдая при этом международные нормативно-правовые нормы.

Также он добавил, что дежурные по ПВО истребители с начала года 15 раз поднимались для идентификации и сопровождения зарубежных самолетов.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных летчиков с профессиональным праздником — Военно-воздушным силам России в четверг, 12 августа, исполнилось 109 лет с момента своего создания.

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