Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)

Т-90 — основа танковых войск России, пишет американский эксперт. У машины три уровня защиты от огня противника, она может стрелять управляемыми ракетами. Но конструкторы не останавливаются на достигнутом и постоянно улучшают танк. Не в последнюю очередь это вызвано устойчивым зарубежным спросом. Автор объясняет причины успешности этого танка.

Модифицированный Т-90С стал одним из самых успешных экспортных продуктов российской оборонки

Универсальный и смертоносный Т-90 составляет боевую основу танковых войск постсоветской России.

Начало ему положила советская программа, цель которой заключалась в объединении основных боевых танков Т-64, Т-72 и Т-80, и в создании на их базе единого современного танка, способного стать надежной и долговременной платформой для будущих модификаций. То, что стали называть Т-90, задумывалось как глубокая модернизация Т-72 под названием Т-72БУ. Данный танк быстро переименовали в Т-90. Это был маркетинговый ход, сделанный для того, чтобы подчеркнуть глубину модернизации. Новая машина поступила на вооружение в 1992 году.

Базовая модель Т-90 весит 48 тонн, имеет двигатель В-84МС, развивает максимальную скорость 60 километров в час и обладает запасом хода около 550 километров. Т-90 немного похож на предыдущие модели Т-72, на основе которых он был разработан; но за знакомым шасси скрывается масса конструктивных доработок, благодаря которым эта машина по своим характеристикам вышла на совершенно новый уровень.

Защита Т-90 имеет три уровня. Во-первых, сварная композитная броня защищает башню. Во-вторых, у танка есть динамическая защита "Контакт-5". Эти блоки динамической защиты, которые называют кирпичами, придают танку характерную коробчатую форму. Они размещены и рассредоточены таким образом, чтобы ослабить пробивную способность некоторых кумулятивных боеприпасов. И наконец, у танка имеется комплекс оптико-электронного подавления "Штора-1", который состоит из механизмов оповещения, средств постановки помех и автоматически отстреливаемых аэрозольных гранат, которые нарушают работу систем наведения противника.

У Т-90 шасси Т-72, а комплекс вооружения во многом взят с Т-80. Основу арсенала Т-90 составляет 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М, являющаяся глубоко модернизированной родственницей советского тяжелого орудия "Спрут". Стрельбу из пушки можно вести боеприпасами разных типов, в том числе, бронебойными, осколочно-фугасными и противотанковыми управляемыми ракетами 9M119M "Рефлекс". Эффективная дальность стрельбы у "Рефлекса" составляет до 5 километров. Управление ракетой осуществляется в полуавтоматическом режиме, и она способна поражать легкие низколетящие цели типа вертолетов. В арсенале Т-90 также имеется зенитный пулемет калибра 12,7 мм с дистанционным управлением и спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет.

Многие из этих характеристик в последующие десятилетия претерпели существенные изменения, поскольку появились многочисленные варианты этого танка. Не в последнюю очередь это было вызвано устойчивым зарубежным спросом. Т-90С стал одним из самых успешных экспортных продуктов российской оборонки. И не исключено, что он остается самым успешным с коммерческой точки зрения экспортным танком своего времени.

Т-90 тоже претерпел ряд серьезных усовершенствований, находясь на вооружении российской армии. У модели Т-90А более мощный дизельный двигатель В-92 и ряд небольших изменений в системе бортовой электроники. У последующего варианта Т-90М более существенный перечень усовершенствований, включая комплекс динамической защиты "Реликт", более точную пушку 2A46M-4, систему управления огнем "Калина" и новейший двигатель В-92С2Ф.

На вооружении в сухопутных войсках России имеется около 450 танков Т-90. Хотя частей, оснащенных Т-90М, очень немного, Москва намерена к середине 2020-х годов модернизировать весь парк Т-90, переведя их на стандарт Т-90М.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)