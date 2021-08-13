США в ходе испытаний на прочность новейшего авианосца показали РФ и КНР, что не боятся их противокорабельных ракет - СМИ

Гонконг. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Успешное завершение испытаний на прочность нового атомного авианосца USS Gerald R. Ford стало сигналом в адрес РФ и КНР, что США не беспокоят противокорабельные ракеты этих двух стран, сообщает издание "Саут чайна морнинг пост" со ссылкой на слова бывшего китайского военного инструктора Сун Чжунпина.

"Кроме сбора данных, еще одна причина (для американцев - ИФ) объявить об испытаниях состояла в том, чтобы направить послание Китаю и России: авианосцы США - суперпрочные, и их не волнует обычное китайское или российское противокорабельное оружие", - сказал он.

ВМС США в понедельник объявили, что эти испытания прошли в минувшее воскресенье в Атлантическом океане вблизи берегов американского штата Флорида. Во время испытаний вблизи USS Gerald R. Ford, введенного в эксплуатацию в 2017 году, был произведен мощный подводный взрыв - детонировали 10 т взрывчатки, ударная волна от которой эквивалентна землетрясению магнитудой 3,9. По информации американской стороны, авианосец не получил серьезных повреждений, а ущерб оказался ниже ожидаемого.

Данное испытание стало третьим в череде подобных - предыдущие проверки корабля на способность выдерживать ударную волну прошли 18 июня и 16 июля, и каждый раз взрыв производился все ближе к кораблю. После оценки ущерба USS Gerald R. Ford неисправности на корабле устранят, и в 2022 году корабль должен будет заступить на дежурство.

"Саут чайна морнинг пост" отмечает, что до этого последнее подобное тестирование американского авианосца проводилось еще в 1987 году. Нынешние испытания должны дать данные для массового производства авианосцев типа USS Gerald R. Ford - первые столь масштабные инвестиции США в строительство авианосцев с 1960-х годов. Издание напоминает, что еще два подобных авианосца - SS John F. Kennedy и USS Enterprise - строятся, а еще два заказаны.

В свою очередь Сун Чжунпин отметил, что эти испытания продемонстрировали способность авианосцев типа USS Gerald R. Ford выдерживать подрыв морских мин или разрыв ракет возле корабля, однако не дали оценить потенциал корабля перенести прямое попадание ракеты.

"Баллистические ракеты или гиперзвуковые ракеты также могут нести импульсное электромагнитное оружие: их (ракеты - ИФ) подрывают на больших высотах и наносят ущерб авианосцу или даже полностью выводят его из строя", - добавил он.