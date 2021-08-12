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Интерфакс-АВН

Министр обороны РФ и глава Пентагона обсудили глобальную и региональную безопасность

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Министр обороны США Ллойд ОСТИН
Министр обороны США Ллойд ОСТИН.
Источник изображения: invoen.ru

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Вопросы глобальной и региональной безопасности обсудили в среду на переговорах по телефону министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Другие детали переговоров в российском военном ведомстве не привели.

Переговоры глав военных ведомств России и США прошли на фоне обострения обстановки в Афганистане.

Талибы ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая группировка) начали активные боевые действия с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. По данным из разных источников, радикальное движение контролирует уже до 70% территории страны.

Остин был назначен на должность главы Пентагона в январе 2021 года, до текущего дня стороны не сообщали о переговорах глав военных ведомства после назначения.

Время от времени телефонные переговоры проводят начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Герасимов, который принимал участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня, заявил, что Россия и США могут пойти по пути конструктивного сотрудничества.

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Афганистан
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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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