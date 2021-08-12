«Наука» — третья комната в двушке: Анатолий Петрукович — о будущем МКС с новым модулем

Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович поделился мнением научного сообщества о ценности модуля «Наука» для МКС, его задачах и будущем орбитальной лаборатории с новыми структурными элементами. В 40-минутном интервью именитый геофизик рассказал и о том, как он с коллегами относится к идее снимать кино в космосе и почему на базе российского сегмента станции проводили мало экспериментов, а также по каким принципам принимают решения по их отбору.

Подробное интервью Петрукович дал интернет-порталу Life, его запись доступна на официальном ютьюб-канале этого СМИ, а текстовая версия — на сайте «Роскосмоса».

Напомним, после долгих лет разработки, тестирования и устранения замечаний многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», наконец, прибыл к Международной космической станции (МКС). Путешествие не обошлось без приключений, а сразу после стыковки модуль успел потрепать нервы экипажу и наземному персоналу центров управления полетами. Тем не менее ситуация стабилизировалась, и сейчас полным ходом идет подготовка новой части российского сегмента орбитальной лаборатории к активной эксплуатации.

Наука на МКС, эксперименты и потребность в новом модуле

Самый большой и информативный блок всего интервью посвящен научной деятельности российского экипажа орбитальной лаборатории. Особенно в свете появления новых возможностей для этого. По словам Пеструковича, когда «Науку» окончательно интегрируют в МКС и на ней появится третий отечественный космонавт, количество проводимых экспериментов должно резко возрасти. Пока Россия представлена на орбите всего двумя людьми, большая часть их работы заключается в выполнении рутинных задач обслуживания станции и поддержания ее функционирования.

©Life, Youtube

Следующий важный этап, по завершении всех процедур подготовки МЛМ «Наука» к эксплуатации, — доставка первого экипажа из трех россиян и оборудования для экспериментов. Один из космонавтов сможет посвятить все свое время научной деятельности. Это не означает, что ранее и сейчас российский сегмент не приносил никаких полезных данных для науки либо эксперименты на нем вообще не проводили. Просто их количество, особенно по сравнению с американскими, европейскими и японским модулями было небольшим.

В этом смысле новый большой элемент станции играет роль не просто «третьей комнаты в двушке», где можно комфортно жить (хотя там и находится спальное место третьего члена российского экипажа, а также еще один санузел). На МЛМ «Наука» расположены несколько универсальных стоек научного оборудования, в которые устанавливают специальные контейнеры для различных экспериментов. А на внешней стенке модуля — кронштейны, где можно разместить все, что должно подвергаться условиям открытого космоса в научных целях.

Один из таких экспериментов, который отправится на МКС через два года, — «БТН-Нейтрон», разработанный Институтом космических исследований (ИКИ). Это прибор, измеряющий поток элементарных частиц как снаружи станции, так и внутри. С его помощью будет составлена «карта нейтронов в окрестностях Земли», а также получены точные данные по облучению ими людей в космических аппаратах.

Появление большого количества мест для проведения экспериментов в российском сегменте МКС теоретически смягчает отбор заявок на их выполнение. Поэтому среди прочего Петрукович рассказал, как это происходит. Предложение о каких-либо научных работах может прислать практически любая организация, для этого даже есть специальный сайт. Далее такие заявки рассматривает координационный научно-технический совет, в который входят как сотрудники «Роскосмоса», так и ученые. Они оценивают их «реализуемость, обоснованность с точки зрения научного или технического выхода». А уже затем заявки проходят анализ финансовой стороны вопроса: насколько дорогим выйдет эксперимент, «потянет» ли его федеральная космическая программа и есть ли вообще возможность найти под него финансирование.

Киношники на орбите — тоже эксперимент

Как отмечает Пеструкович, отправка в космос сравнительно неподготовленных людей — тот еще эксперимент. Хотя и полезный не только для науки, но и для пиара отечественной космонавтики, что весьма важно. Кроме того, такой полет «актеров и режиссеров» на МКС даст ценный опыт работы с непрофессиональными космонавтами. А их в ближайшие годы будет все больше: по прогнозу директора ИКИ, через десять лет таких членов экипажа на станции будет не меньше профессионалов. В основном, конечно, за счет туристов, а это послужит неплохим финансовым подспорьем для отрасли.

Не обошлось без небольшого упрека с элементом грусти. Рассказывая о будущем российского сегмента МКС в плане научной деятельности, Пеструкович подчеркнул, что наибольший выхлоп будет, если в экипаже появятся ученые. Сейчас космонавты, как правило, — военные летчики или инженеры, работающие в космической промышленности. И хотя в России, как и в США, был набор врачей и ученых в отряд космонавтов, разговоры об их полете только идут. Но пока «пришлось уступить место киношникам».

Отдельная тема — мечта самого директора ИКИ слетать на орбиту. По его словам, «хотелось бы, но габариты не позволяют»: рост Пеструковича достигает двух метров, что превышает ограничения по росту для «Союза» (хотя в SpaceX Crew Dragon он может прекрасно уместиться).

Будущее МКС с «Наукой»

Последние годы все чаще идут разговоры о том, что срок службы МКС в скором времени подойдет к концу. Пеструкович спешит успокоить публику: по его словам, раньше 2028 года со станцией ничего не будут делать по соображениям безопасности (ее не так-то просто корректно свести с орбиты). Кроме того, в NASA стараются законодательно продлить эксплуатацию орбитальной лаборатории минимум до 2030 года. Так что время на эффективное раскрытие потенциала нового модуля в российском сегменте у отечественных ученых есть.

Хотя стоит признать, что во многом все будет зависеть от технического состояния станции, особенно российских модулей. Оборудование в международном сегменте тоже изношено, но серьезных отказов там пока возникало меньше. Однако делать трагедию из возможного скорого завершения эксплуатации МКС не стоит, как говорит Пеструкович. Все стареет — и это нормально, отмечает он. По мнению специалиста, важно не тянуть до последнего, а своевременно готовить замену. Причем следующая космическая станция должна быть с новым уровнем технических возможностей. А вот получится ли использовать «Науку» для нее — большой вопрос, и не факт, что практически разрешимый.