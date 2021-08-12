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Dziennik Gazeta Prawna (Польша): диктатуры устраивают учения, в которых Запад выступает врагом

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Закрытие учений стран-членов ШОС "Мирная миссия-2018"
Закрытие учений стран-членов ШОС "Мирная миссия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Кондратюк

Россия уже проводит маневры с китайцами на полигоне «Цинтунся», в сентябре начнутся российско-белорусские учения «Запад-2021». И везде противником выступает Запад, у которого особую обеспокоенность вызывают учения с Китаем. Издание приводит звучащие в разных странах мнения о военных учениях с участием России.

С начала августа российская армия проводит вместе с китайцами тренировочные мероприятия на полигоне "Цинтунся" в пустынном Нинся-Хуэйском автономном районе. Пекинские власти впервые в истории согласились допустить заграничного партнера на этот современный объект. В свою очередь, 10-16 сентября пройдут российско-белорусские учения "Запад". Как отметил в беседе с "Файнэншл таймс" глава МИД Латвии, Рига ожидает, что в это время могут произойти провокации, направленные против сил Альянса.

"Есть приграничный кризис (Александр Лукашенко перебрасывает в Литву и Польшу мигрантов с Ближнего Востока, - прим. Dziennik Gazeta Prawna), будут крупные военные учения, проходящие у натовских границ, а с нашей, литовской, эстонской и польской стороны наращивается присутствие пограничных войск и военных подразделений. Это, разумеется, повышает риск возникновения инцидентов", - указал Эдгарс Ринкевичс (Edgars Rinkēvičs). В Польше тоже можно услышать мнения, что на фоне учений "Запад-2021" возрастает угроза возникновения инцидентов.

С точки зрения Соединенных Штатов, которые в последнее время стремились добиться разрядки в отношениях с Россией, в частности, отказавшись ради этого от санкций против "Северного потока - 2", в особенности тревожными выглядят, однако, маневры в Китае. С этого года учения "Запад/Взаимодействие" будут проводиться регулярно. Уступки Вашингтона в отношении Германии и России считались попыткой привлечь эти государства в антикитайскую коалицию, которую создают американцы. Маневры и тесное китайско-российское военное сотрудничество ставят под вопрос реальность такой перспективы.

Пекин и Москва продвигают пропагандистское послание, гласящее, что они организовали учения в связи с уходом США из Афганистана и обострением ситуации в этой стране и регионе Средней Азии в целом. К осени весь Афганистан может оказаться в руках талибов. Сейчас они берут под контроль города, находящиеся на севере, как Кундуз, к которым боевики ранее не имели доступа. В этом контексте Россия и Китай выступают в роли стран, стремящихся стабилизировать ситуацию и подчеркивающих нелояльность Вашингтона в отношении кабульских властей. В официальных сообщениях китайского министерства обороны США именуются "безответственным" государством.

В целом к учениям в Китае привлекут 10 тысяч военных. Американцы внимательно следят за отрабатываемыми сценариями радиоэлектронной войны. Впервые в совместных маневрах с другим государством примут участие китайские истребители-невидимки "Цзянь-20" и военно-транспортные самолеты "Юнь-20". В первый раз за ними будет наблюдать российский министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом две страны хотят подчеркнуть статус маневров. База "Цинтунся" входит в сеть из десяти современных центров, где могут по американскому образцу проводить тренировки воинские формирования различных видов войск.

Официально сценарий учений посвящен стабилизации ситуации в регионе. Однако вооружения, которые в их ходе используются, намекают на то, что условным противником выступает не группа боевиков, а государство, обладающее современной военной техникой. В частности, в маневрах задействуют комплекс ПВО HQ-17.

В свою очередь, на свой западный фланг Россия стягивает силы накануне учений "Запад-2021". Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес (Ben Hodges) подчеркивал три дня назад на пресс-конференции, что в этом году россияне появились в Белоруссии гораздо раньше, чем обычно.

"Силы 16-й бригады уже там находятся. Это дорогостоящая операция, показывающая, что Москва не будет экономить в этой сфере. Следует также учесть присутствие российских войск поблизости от границы с Украиной, еще недавно там находилось 80 тысяч человек. Даже если официально они не принимают участия в учениях "Запад", они все равно пребывают в регионе, - говорил Ходжес. - К сожалению, на Западе многие до сих пор призывают не провоцировать Россию, поэтому он не реагирует. Американская администрация начинает раздумывать об уменьшении масштаба союзнических учений, но это ошибка", - добавил генерал.

В свою очередь, адмирал Джордж Замбеллас (George Zambellas), экс-начальник штаба ВМС Великобритании, указывал, что "маневры "Запад" станут проверкой для администрации Байдена". Если трактовать их так, то пока все выглядит хорошо. В конце августа на Украине будут отмечать 30-ю годовщину обретения независимости. По нашей информации, на торжествах не появятся высокопоставленные представители США. Канцлер Ангела Меркель приедет 22 августа, до официальных мероприятий, чтобы "не провоцировать" россиян.

"Я выдвину неожиданный тезис: мне хочется, чтобы в ходе этих учений происходило как можно больше всего. Я считаю "Запад" прекрасной возможностью проверить наши разведывательные системы. Чем больше учений будут проводить россияне и белорусы, тем больше у нас будет возможностей расширить наши знания об их технике и численности войск, - объяснял бывший руководитель Генерального командования ВС Польши генерал Мирослав Ружаньский (Mirosław Różański). - Нет причины сгущать краски, говоря, что здесь того и гляди начнется война. Взглянем на Украину: туда россияне стянули большие силы, а потом их вывели. Москва сейчас не готова к открытому конфликту с членом НАТО", - заключил он.


Збигнев Парафянович (Zbigniew Parafianowicz), Мачей Милош (Maciej Miłosz)

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