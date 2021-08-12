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Интерфакс-АВН

Армения является ключевым союзником РФ в Закавказье - Шойгу

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Флаги России и Армении
Флаги России и Армении.
Источник изображения: en.ria.ru

Москва заинтересована в поддержании стабильности в регионе

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Армению ключевым партнером в Закавказье и выразил заинтересованность в поддержании там стабильности.

"Армения - союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе", - заявил Шойгу в среду на встрече с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном в Москве.

Он напомнил, что в Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

В свою очередь Карапетян отметил, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершил именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении.

"Россия - единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству", - сказал Карапетян.

В последние дни Азербайджан и Армения обменивались обвинениями в обстрелах позиций своих военных в приграничных районах.

В Армении в городе Гюмри находится 102-я российская военная база.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

5 августа армянское Минобороны сообщило, что российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении.

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Шойгу Сергей
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