Россия продолжит помогать Армении модернизировать и реформировать армию - Шойгу

Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016.

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Россия готова продолжать помогать Армении в модернизации и реформировании ее Вооруженных сил, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу", - сказал Шойгу на встрече в Москве с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном.

Шойгу поздравил Карапетяна с назначением на должность, отметив, что оно состоялось "в непростое время, когда стоят сложные задачи реформирования оборонной сферы страны".

В свою очередь Карапетян выразил благодарность Шойгу за готовность содействовать восстановлению боеспособности Вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.

В последние дни Азербайджан и Армения обменивались обвинениями в обстрелах позиций своих военных в приграничных районах.

В Армении находится 102-ая российская военная база.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.