Алексей Криворучко подвел итоги поставки в войска ВВСТ по гособоронзаказу за первое полугодие 2021 года

ЦАМТО, 11 августа. Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко выступил с докладом на Едином дне приемки военной продукции.
"Завершилось первое полугодие 2021 года, и сегодня мы подведем промежуточные итоги поставки в войска вооружения, военной и специальной техники по государственному оборонному заказу", – сказал замглавы военного ведомства в своем выступлении.
За прошедший период, по информации Алексея Криворучко, военными представительствами на предприятиях промышленности приняты новые и отремонтированные образцы вооружения и военной техники.
В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены:
- 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники;
- 163 новых и 156 отремонтированных автомобилей;
- 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения;
- более 100 тыс. единиц носимого вооружения и экипировки.
В интересах Воздушно-космических сил поставлены:
- 2 новых и 3 отремонтированных самолета;
- 8 новых и 14 прошедших ремонт вертолетов;
- 2 комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост-Р";
- 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения;
- более 32 тыс. единиц авиационных средств поражения.
Расчетами космических войск в рамках выполнения программы запусков 2021 года с космодрома Плесецк в феврале и июне ракетами-носителями "Союз-2Лб" выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами ВКС космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" и "Пион-НКС".
В интересах Военно-морского флота поставлено и отремонтировано:
- атомный подводный крейсер многоцелевого назначения проекта 885М "Казань";
- малый ракетный корабль проекта 21631 "Грайворон";
- 7 новых боевых катеров и судов обеспечения;
- береговой ракетный комплекс "Бастион".
В плановом порядке ведется перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники.
"Практика заключения долгосрочных государственных контрактов показала высокую эффективность и позволила обеспечить ритмичную поставку вооружения и военной техники в войска в течение всего календарного года. Рациональное авансирование, опережающая закупка сырья, материалов и комплектующих изделий обеспечивают непрерывные технологические циклы производства", – заявил Алексей Криворучко.
Замминистра обороны России также добавил, что по результатам первого полугодия ГОЗ-2021 по поставке нового вооружения и военной техники выполнен более чем на 34% от годового объема, что соответствует плановым показателям. Набранные темпы поставок обеспечат выполнение государственного оборонного заказа 2021 года в целом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.