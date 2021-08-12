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ЦАМТО

Алексей Криворучко подвел итоги поставки в войска ВВСТ по гособоронзаказу за первое полугодие 2021 года

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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Источник изображения: © РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

ЦАМТО, 11 августа. Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко выступил с докладом на Едином дне приемки военной продукции.

"Завершилось первое полугодие 2021 года, и сегодня мы подведем промежуточные итоги поставки в войска вооружения, военной и специальной техники по государственному оборонному заказу", – сказал замглавы военного ведомства в своем выступлении.

За прошедший период, по информации Алексея Криворучко, военными представительствами на предприятиях промышленности приняты новые и отремонтированные образцы вооружения и военной техники.

В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены:

- 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники;

- 163 новых и 156 отремонтированных автомобилей;

- 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения;

- более 100 тыс. единиц носимого вооружения и экипировки.

В интересах Воздушно-космических сил поставлены:

- 2 новых и 3 отремонтированных самолета;

- 8 новых и 14 прошедших ремонт вертолетов;

- 2 комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост-Р";

- 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения;

- более 32 тыс. единиц авиационных средств поражения.

Расчетами космических войск в рамках выполнения программы запусков 2021 года с космодрома Плесецк в феврале и июне ракетами-носителями "Союз-2Лб" выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами ВКС космические аппараты радиотехнической разведки "Лотос-С" и "Пион-НКС".

В интересах Военно-морского флота поставлено и отремонтировано:

- атомный подводный крейсер многоцелевого назначения проекта 885М "Казань";

- малый ракетный корабль проекта 21631 "Грайворон";

- 7 новых боевых катеров и судов обеспечения;

- береговой ракетный комплекс "Бастион".

В плановом порядке ведется перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники.

"Практика заключения долгосрочных государственных контрактов показала высокую эффективность и позволила обеспечить ритмичную поставку вооружения и военной техники в войска в течение всего календарного года. Рациональное авансирование, опережающая закупка сырья, материалов и комплектующих изделий обеспечивают непрерывные технологические циклы производства", – заявил Алексей Криворучко.

Замминистра обороны России также добавил, что по результатам первого полугодия ГОЗ-2021 по поставке нового вооружения и военной техники выполнен более чем на 34% от годового объема, что соответствует плановым показателям. Набранные темпы поставок обеспечат выполнение государственного оборонного заказа 2021 года в целом, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
21631 Буян-М
885 Ясень
БПЛА
Гособоронзаказ
Плесецк
Союз-2 РН
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