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ЦАМТО

Командующий войсками ЗВО проверил готовность полигона Алабино к АрМИ-2021 и форуму "Армия–2021"

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Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото
Генерал-полковник Александр Журавлев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 11 августа. Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев прибыл в танковое объединение, дислоцированное в Московской области, где провел смотр готовности учебно-материальной базы полигона Алабино к Армейским международным играм-2021 и МВТФ "Армия-2021".

В рамках проверки генерал-полковник Александр Журавлев осмотрел трассы, препятствия и мишенное поле, а также оценил подготовку экипажей к участию в состязаниях.

Кроме того, в ходе рабочей поездки командующий войсками ЗВО проинспектировал соединения и воинские части, дислоцированные в Московской области, в частности, проверил готовность танковой армии к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021".

Международные этапы конкурсов "Танковый биатлон", "Меридиан" и "Армия культуры" стартуют на полигоне Алабино 23 августа и завершатся 4 сентября текущего года, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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