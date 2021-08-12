Войти
РИА Новости

Шойгу считает, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту

234
0
0
Призывники
Призывники.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу считает, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту - нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.

"Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом", - отметил министр на молодёжном форуме "Территория смыслов".

Министр добавил, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии, человек должен к этому самостоятельно стремиться. "У нас и дни открытых дверей, конкурсы по территории всей страны, и набираем по контракту, и выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения, и реконструируем учебные заведения. Я не так давно приехал из Новосибирска, у нас там высшее училище, там готовят разведку - там и войсковая, и глубинная разведка - очень достойные ребята. И сегодня я могу сказать, что к нам поступить не так просто", - отметил министр.

Он сообщил, что, например, конкурс в Рязанское училище ВДВ сегодня составляет около 17 человек на место.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.02.2020
Минобороны РФ в 30 раз увеличило число высокоточных крылатых ракет
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
21.08.2018
Учения "Восток-2018" станут беспрецедентными по масштабам, заявил Шойгу
14.05.2018
В НАТО заметили возрождение российской армии
13.11.2014
Оборонные приоритеты Содружества
19.11.2012
У Шойгу - пятерка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.08 07:09
  • 2
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 06:47
  • 2
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 06:37
  • 4
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 05:11
  • 2
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России
  • 12.08 01:41
  • 1
В ожидании тяжеловеса
  • 12.08 00:41
  • 7
Флот настоящий – или потешный?
  • 11.08 20:57
  • 52
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 11.08 17:24
  • 159
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 11.08 17:23
  • 2222
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.08 16:20
  • 5
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 11.08 16:09
  • 2
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 11.08 15:30
  • 1054
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 15:02
  • 83
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55