МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу считает, что в России должна быть профессиональная армия из военнослужащих по контракту - нет смысла увеличивать число призывников и сроки их службы из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.

"Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало. Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом", - отметил министр на молодёжном форуме "Территория смыслов".

Министр добавил, что должна быть любовь к Родине и к военной профессии, человек должен к этому самостоятельно стремиться. "У нас и дни открытых дверей, конкурсы по территории всей страны, и набираем по контракту, и выездные комиссии по приему в высшие учебные заведения, и реконструируем учебные заведения. Я не так давно приехал из Новосибирска, у нас там высшее училище, там готовят разведку - там и войсковая, и глубинная разведка - очень достойные ребята. И сегодня я могу сказать, что к нам поступить не так просто", - отметил министр.

Он сообщил, что, например, конкурс в Рязанское училище ВДВ сегодня составляет около 17 человек на место.