JB Press (Япония): в китайско-российских военных учениях острие направлено и на «северные территории»

Японский политолог считает, что острие китайско-российских военных учений может повернуться на «северные территории». Китайцы давно испытывают интерес к экономике Южных Курил и с удовольствием подхватят предложение Мишустина к участию в их освоении. Так что Япония может стать следующей в российско-китайских амбициях.

После того, как 8 августа закончилась Олимпиада-2020 в Токио, 10 августа начался школьный бейсбольный чемпионат Японии. Но за день до этого, утром 9 августа в соседнем Китае развернулись пугающе гигантские китайско-российские стратегические военные учения. В Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая в период до 13 августа будут проходить самые большие в истории Китая и России совместные военные учения "Запад/Взаимодействие-2021".

Совместные российско-китайские военные учения, масштабы которых увеличиваются с каждым годом

Генерал-полковник Ли Цзочэн, Член Центрального военного совета Китая и начальник его Объединенного штаба, командующий сухопутными войсками НОАК, убивший многих вьетнамцев во время китайско-вьетнамской войны 1979 года и получивший прозвище "Вьетнамский тигр", отдал приказ начать учения "Запад/Взаимодействие-2021" на церемонии их открытия.

В октябре 2004 года Китай и Россия полностью демаркировали совместную 4374-километровую границу. В честь этого с 18 по 25 августа 2005 года прошли первые совместные военные учения "Миссия мира-2005". В то время руководителем учений с китайской стороны был тогдашний начальник Генштаба НОАК Лян Гуанле.

Китай преследует две основные цели в вовлечении России в совместные военные учения. Одна - это добиться продажи Москвой Пекину новейшего российского оружия, такого, как истребители Сухого. Вторая - объединиться с Россией в противостоянии Соединенным Штатам, которые пока были сильно отвлечены войнами в Афганистане и Ираке.

В последние годы масштабы и содержание совместных китайско-российских военных учений постоянно расширялись и углублялись, а нынешние превратились в самое крупномасштабное китайско-российское военное мероприятие.

В начале очередной пресс-конференции Министерства национальной обороны Китая 29 июля официальный представитель министерства У Цянь сказал: "Целью этих учений является совместное с Россией поддержание и защита безопасности и стабильности в регионе. Между китайскими и российскими войсками будет создан объединенный командный центр. В учениях с российской стороны примут участие подразделения Восточного военного округа. Обе стороны привлекут к учениям объединенные силы в количестве более 10 000 военнослужащих и используют большое количество самолетов, орудий и бронетехники. На учениях будут созданы смешанные формирования, будут осуществляться совместные войсковые операции, совместные тренировки, совместная разведывательная работа по обеспечению безопасности подразделений, проведение экспериментов, таких как кибератаки и отражение комбинированных ударов противника.

Целью этого учения является укрепление и развитие в новую эпоху полномасштабного стратегического партнерства Китая и России, а также углубление рабочих связей и традиционной дружбы между двумя армиями. Таким образом обе стороны готовятся к отражению любых террористических угроз в регионе и совместно продемонстрируют свою решимость и способность поддерживать и защищать мир и безопасность в регионе".

Трудно скрываемая враждебность по отношению к Соединенным Штатам

На данном этапе Китай принимает участие в совместных с Россией учениях по трем основным причинам.

Первая - как это и запланировано в военной доктрине КНР - противостоять Соединенным Штатам. На упомянутой пресс-конференции пресс-секретарь министерства обороны КНР с самым мрачным видом упомянул следующие два момента.

"В нынешнем году значительно активизировалась американская разведка ближнего действия против Китая. Вооруженные силы США развернули множество морских разведывательных судов в Южно-Китайском море и ведут непрестанную разведывательную деятельность на море и в воздухе. За текущий год количество таких действий США превысило 2000 случаев. Они подрывают национальные интересы и безопасность Китая, угрожают свободе действий в Южно-Китайском море, ускоряют "милитаризацию" Южно-Китайского моря, и разрушают мир и стабильность в регионе. Китай категорически возражает против этого".

"Соединенные Штаты активно осуществляют милитаризацию Интернет-пространства и значительно усиливают свои возможности для кибератак. По словам основателя WikiLeaks Ассанжа, Соединенные Штаты разработали более 2000 видов кибероружия. Таким образом, они превратились в мировую супер-державу в области кибероружия".

Так китайский официальный представитель буквально взорвался гневом, направленным против Соединенных Штатов.

Все ради "объединения с Тайванем"

Вышеупомянутая демаркация границы с Россией в 2004 г. была реализована благодаря относительно небольшой уступке китайской стороны. Тем не менее, Китай поспешил провести демаркацию своей границы с Россией так, чтобы сократить численность российской армии на стороне России и увеличить свои военно-морские и военно-воздушные силы, необходимые для решения эвентуальной задачи объединения Тайваня.

С начала существования режима Си Цзиньпина, Китай построил семь рукотворных островов в Южно-Китайском море. Настолько острым было понимание Пекином того обстоятельства, что обладания контролем в Южно-Китайском море является абсолютно необходимым условием для объединения материкового Китая с Тайванем. Китайские кибератаки, которые активизировались в последнее время, также имеют целью "выдавливание" американских вооруженных сил из акватории вокруг Тайваня, поскольку они являются самым большим препятствием для решения задачи инкорпорирования Тайваня в материковый Китай.

Второй аспект проблемы - это уйгурский вопрос. В начале этого века Россия полностью подавила исламские силы в Чечне и установила долгосрочный режим Владимира Путина. Копируя эту российскую модель, Китай тоже пытается выстроить долгосрочную власть Си Цзиньпина, полностью подчинив Пекину исламские силы Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Тем не менее, в китайском руководстве сочли, что проведение совместных с Россией военных учений в СУАР стали бы настолько вопиющими, что было признано целесообразным перенести их в такой же китайский "исламский мир", но в Нинся-Хуэйском автономном районе, который все же привлекает меньше мирового внимания, чем СУАР.

В-третьих - проблема Афганистана. Как известно, президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут полностью выведены из Афганистана к 11 сентября. После вывода американских войск в Афганистане наверняка будет доминировать радикальный исламский Талибан.* В этой связи Китай и Россия, в которых есть уйгуры и есть Чечня, демонстрируют свою военную мощь для того, чтобы предотвратить всякие возможные связи между талибами и исламскими силами, выступающими за независимость в исламских районах двух стран.

Для Японии - это совсем не "пожар на противоположном берегу реки"

На первый взгляд, эти совместные военные учения, которые можно назвать элементом "квази-военного союза Китая и России", вроде бы не имеют ничего общего с Японией, но следует помнить, что именно Япония при таком развороте событий рискует стать "следующим в очереди на агрессию". Это связано с тем, что следующее наступление "квази-альянса" Китая и России вполне может быть направлено в сторону северных территорий.

Как известно, президент Путин 26 раз встречался с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ и даже пытался совместно с Японией развивать экономику северных территорий, не касаясь вопроса возврата Японии. Однако в конечном итоге Путин понял, что эти планы - это "рисовый колобок о-моти, нарисованный на картинке", и в июле прошлого года внес поправки в действующую российскую Конституцию. Таким образом он фактически полностью закрыл вопрос о северных территориях.

В сентябре 2020 года в Японии администрацию Абэ сменила администрация Ёсихидэ Суги. Однако, к сожалению, до сих пор дипломатия нового премьера остается практически на нуле.

В этих условиях 26 июля нынешнего года премьер-министр России Михаил Мишустин нанес "разящий" визит на южнокурильский остров Итуруп, где выступил с концепцией "особой экономической зоны" на северных территориях. Эта его попытка очень похожа на имитацию китайских планов по созданию такой же "свободной экономической зоны" на острове Хайнань.

Создается впечатление, что, испытывая затруднения с самостоятельным развитием северных территорий и встретив фактический отказа Японии участвовать в этом, Россия естественным образом собирается обратиться с аналогичными предложениями к Китаю. А что же Китай? Да в нем трепанги с острова Кунашир давно считаются первоклассным деликатесом и поступают в Поднебесную в большом количестве. Практикам хорошо известно, что Китай издавна испытывает горячий интерес к совместному с Россией использованию акваресурсов северных территорий.

28 июня этого года Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Путин, открывая онлайн-саммит, договорились продлить китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие заключения которого отмечалось в июле. Вполне возможно, что на этой встрече обсуждался и вопрос северных территорий.

Китай опасается визита бывшего премьер-министра Абэ на Тайвань

Как представляется, сейчас Китай может разделить свой "козырь северных территорий" на два этапа. Первый - это второе мероприятие "Япония-США 2 + 2", которое планируется провести в конце этого года, в условиях, если США все-таки будут продвигать свою программу размещения в Японии новых американских ракет средней дальности. И Китай, и Россия чрезвычайно серьезно опасаются такой возможности.

Второй - это если и когда бывший премьер-министр Абэ посетит Тайвань после осенних всеобщих выборов. В Японии о возможности этого визита Абэ в Тайбэй говорят довольно много. По понятным причинам, Китай категорически возражает против его реализации.

Как известно Абэ с большим энтузиазмом относился к дружбе с Россией, в том числе и в контексте сдерживания Китая. Поэтому, если он в случае поездки в Тайбэй пригласит Китай к экономическому освоению северных территорий, никакой иронии в этом усмотреть будет нельзя.

В любом случае, глядя на впечатляющие китайские новости о совместных китайско-российских военных учениях, никак не можешь отделаться от мысли, что "следующими на очереди" являются северные территории и Япония.

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Дайсукэ Кондо - известный японский политолог, китаевед, заместитель главного редактора журнала "Shukan Gendai". Преподает международные отношения в престижном университете "Мэйдзи". Автор ряда книг по истории и современности японско-китайских отношений.

* Организация запрещена в РФ

Дайсукэ Кондо (Daisuke Kondo)