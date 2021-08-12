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РИА Новости

Министр обороны РФ Шойгу: ОДКБ нужно готовиться к возможному вторжению боевиков из Афганистана

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Боевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль "Талибаном"*. Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, (угроз) от этого не становится меньше", - сказал он на молодежном форуме "Территория смыслов".

Как отметил Шойгу, для России важно, чтобы ее союзники по ОДКБ были к этом готовы. "Для этого мы, естественно, делаем всё", - добавил он.

Вооруженные силы Таджикистана и Узбекистана, по словам министра, должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны "Талибана"*, несмотря на заверения со стороны этого движения не предпринимать подобных попыток.

Он также напомнил о российских военных базах в Таджикистане и Киргизии. "Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", - отметил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан в ходе учений проверили готовность войск и вооружений для применения на границе с Афганистаном, это позволило выявить слабые места.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД России назвал признанием провала миссии США в Афганистане.

Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз.

По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Афганистан
Казахстан
Киргизия
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США
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Шойгу Сергей
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