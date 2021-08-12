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Интерфакс-АВН

Настало время остановить агрессию Ирана - глава Минобороны Израиля

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Бенни Ганц
Бенни Ганц.
Источник изображения: m.123ru.net

Иерусалим. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Международному сообществу следует сплотиться и положить конец дестабилизирующим действиям Ирана, заявил во вторник глава Минобороны Израиля Бенни Ганц во время посещения израильского Северного военного округа.

"Мы призываем международное сообщество предпринять действия и остановить иранскую агрессию. Это время для совместных действий", - приводит слова министра издание "Таймс оф Израэл".

"Как мы видели во время недавней атаки на море (на танкер Mercer Street - ИФ), которая унесла жизни двух иностранцев, Иран - величайшая угроза для глобального и регионального мира. Израиль не будет стоять в стороне, пока Иран развивает свою ядерную программу", - отметил он.

Говоря о ситуации в Ливане, за границу с которым ответственен Северный военный округ, Ганц сказал, что шиитское движение "Хезболла" пользуется кризисной ситуацией в этой стране ради своей выгоды - при прямом влиянии Ирана, но за счет безопасности жителей Ливана. Он указал на готовность Израиля помочь Ливану, но отметил, что израильские военные не потерпят атаки через границу двух стран.

Тем временем западные СМИ сообщили, что во вторник в Израиль должен был прибыть глава ЦРУ Уильям Бернс для переговоров по проблеме Ирана. Также поступала информация, что Бернс встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

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