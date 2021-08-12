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Интерфакс-АВН

США не поменяли планы вывода американского контингента из Афганистана - Байден

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Президент США Джо Байден выступает в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки
Президент США Джо Байден выступает в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки.
Источник изображения: © REUTERS, Evelyn Hockstein

Вашингтон. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден во вторник ответил отрицательно на вопрос, внесло ли успешное наступление движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане изменения в планы вывода американских военных из этой страны.

"Нет. Мы потратили более $1 трлн за 20 лет, мы тренировали и вооружили современным вооружением свыше 300 тыс. афганских военных... мы потеряли тысячи убитыми и ранеными американского персонала. Они (афганцы - ИФ) должны сражаться за себя самих, за свой народ", - сказал он в Белом доме.

В то же время президент отметил, что США останутся приверженными своим обязательствам - по поддержке афганских правительственных сил с воздуха, поддержанию боеспособности ВВС Афганистана, поставкам продовольствия и оборудования и выплате зарплат.

"Но они должны хотеть сражаться. Их больше, чем (бойцов - ИФ) у движения "Талибан", - подчеркнул Байден.

Также он заявил, что не сожалеет о решения вывести американские войска из Афганистана.

За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам еще нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

В августе движение талибы заняли пять административных центров - Зарандж (столица провинции Нимроз), Шиберган (столица провинции Джаузджан), Талукан (провинция Тахар), Сари-Пуль (столица одноименной провинции), Кундуз (столица одноименной провинции). Кроме того, накануне движение "Талибан" захватило город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана. В случае с Айбаком талибы вошли в город также без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

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Страны
Афганистан
США
Проекты
NATO
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