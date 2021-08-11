Техника на продажу – армия Белоруссии

В Вооруженных Силах Белоруссии продолжается программа по реализации высвобождаемых материальных ресурсов.

Так, на территории 263-й базы хранения, ремонта и утилизации средств связи прошла выставка-продажа излишествующих и не нашедших применения в Вооруженных Силах военной техники и имущества.

Перед началом мероприятия потенциальные покупатели прошли регистрацию, а представителями Министерства обороны был проведен брифинг, в ходе которого гости ознакомились с ассортиментом техники и имущества, порядком их приобретения. На выставке преимущественно были представлены техника и имущество управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил.

Участникам выставки была предоставлена возможность приобрести технику и имущество путем оформления необходимых документов через представителей уполномоченной организации.

Выставку посетило немало людей. Каждый из них пришел с определенной целью. Одни хотели приобрести технику для личных нужд, другие — для своих предприятий. Гости смогли убедиться, что армейское имущество надежное, качественное и недорогое, сообщили в Минобороны Белоруссии.

«Вооруженные Силы динамично развиваются. Огромное количество материальных средств становится невостребованным для дальнейшего выполнения стоящих перед ними задач. Поэтому всеми излишками мы должны эффективно распорядиться, чтобы получить дополнительные источники финансирования для Вооруженных Сил, – рассказал в беседе заместитель начальника главного финансово-экономического управления Министерства обороны генерал-майор запаса Анатолий Косовец. – На тех базах, где происходит наибольшее накопление излишков запасов, мы и проводим выставки-продажи. В год примерно по 2-3 таких мероприятия».

Выставки-продажи хороши тем, что на них технику и имущество можно приобрести прямо на месте. Все излишки реализовываются через РУП «Белспецконтракт». Кроме этого, на выставки привлекаются другие довольствующие управления, которые представляют свое имущество.