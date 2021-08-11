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Военно-промышленный курьер

Предприятиям промышленности и ВС удалось организовать ритмичное поступление и прием вооружения – Шойгу

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу проведен Единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ.

По словам Шойгу, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, предприятиям промышленности и Вооруженным Силами удалось организовать ритмичное поступление и прием вооружения и военной техники.

Вооружённые Силы получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них: самолёты МиГ-35С, вертолёты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 «Аллигатор», 12 радиолокационных станций различных модификаций, 9 боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка «Казань» и малый ракетный корабль «Грайворон», а также дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бастион».

В плановом порядке осуществляются поставки инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения, боеприпасов и многого другого.

Большинство современных образцов будет представлено в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия», в рамках которого впервые будет представлена экспозиция «Арктика». Гости и участники форума смогут убедиться в высоких боевых возможностях российского оружия.

«Одновременно с этим мероприятием пройдёт открытие Армейских международных игр — самого масштабного и захватывающего соревнования военнослужащих разных стран», — сказал глава военного ведомства.

Переходя к вопросу строительства объектов для нужд Вооружённых Сил РФ, Министр обороны сообщил, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3 тыс. зданий и сооружений.

«В первом полугодии построено более 1,6 тыс. объектов различного назначения. Основные силы и средства Военно-строительного комплекса были направлены на возведение объектов специального назначения для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего, в интересах обустройства трёхкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания, — заявил Сергей Шойгу. — Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково».

Кроме того, по информации Министра обороны, с начала года развёрнуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования Военно-Морского Флота и обустройству инфраструктуры Арктической зоны.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что наряду с этим военные строители оказывали помощь и отдельным субъектам Российской Федерации в решении важнейших социально-бытовых проблем. Так, по поручению Президента Российской Федерации для создания системы надёжного водоснабжения Севастополя в кратчайшие сроки на реке Бельбек было завершено строительство водозабора с инженерными сооружениями.

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