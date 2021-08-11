Новые вооружения ритмично поступают в российские войска, несмотря на эпидемические ограничения - Шойгу

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Вооружение и военная техника своевременно поступают в войска, несмотря на коронавирусные ограничения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, удалось организовать предприятиям промышленности и Вооружённым силам ритмичное поступление и прием вооружения и военной техники", - заявил Шойгу в ходе единого дня приёмки военной продукции.

По его словам, такое ритмичное поступление техники позволяет своевременно подготовить базы хранения, аэродромы, порты, а также кадры для её эксплуатации.