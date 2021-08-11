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Интерфакс-АВН

Минобороны завершило строительство инфраструктуры для размещения новых стратегических ракет в четырех частях РВСН - Шойгу

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Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Федоренко

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны завершило строительство инфраструктуры для размещения новых стратегических ракет в четырех объектах РВСН, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково", - сказал Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции.

По его словам, основные силы военных строителей были направлены на возведение объектов спецназначения "для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего в интересах обустройства трёхкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания".

Министр добавил, что с начала года развёрнуты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры в Арктике.

19 ноября 2019 года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения 2019 - 2021 годы", - цитировал Иванова департамент информации Минобороны РФ.

21 апреля в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что в 2022 году на дежурство заступит первый полк, вооруженный новыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат".

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил в прошлом декабре, что готовятся летные испытания новой стратегической ракеты "Сармат".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

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