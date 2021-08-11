Новая АПЛ "Казань" сможет использовать гиперзвуковые ракеты "Циркон" - ВМФ

Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 "Казань" проекта 885М "Ясень-М" к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области.

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Новая российская многоцелевая атомная подлодка "Казань", переданная флоту в мае, способна нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщил командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков.

"Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты "Оникс", гиперзвуковые ракеты "Циркон" или крылатые ракеты "Калибр", что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника", - сказал Заренков в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

Контр-адмирал добавил, что подлодка "отличается от предшественников большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики, улучшены условия обитаемости".

7 мая многоцелевая АПЛ "Казань", являющаяся головной в проекте "Ясень-М", была принята в боевой состав ВМФ России.

В ноябре 2020 года "Казань" выполнила испытательный пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") из акватории Белого моря. До этого "Казань" выполнила в Белом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей") на расстояние свыше 1000 километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Ранее сообщалось о возможности оснащения их и гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Минобороны РФ сообщало об испытаниях морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которой планируется оснащать корабли и подводные лодки.

Пуски "Циркона" в июле 2021 года, в декабре, ноябре и октябре 2020 года осуществил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

Глава разработчика ракет, корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил в среду журналистам, что работы по морской ракете "Циркон" согласованы с Минобороны РФ и идут по графику.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.