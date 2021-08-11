Учение с участием 2 тыс. военнослужащих стартовало в Сибири, Поволжье и на Урале - ЦВО

Военнослужащие во время учений войск Центрального военного округа. Архивное фото.

Екатеринбург. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Учение войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) началось на полигонах Алтайского края, а также Свердловской и Самарской областей, сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"К учению привлечено более 2 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц военной специальной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие отработают радиационную, химическую и биологическую разведку на штатных машинах РХМ-6, проведут забор срезов почвы и частиц отравляющих веществ в полевых условиях.

Кроме того, подразделения аэрозольного противодействия на время выполнят установку объектовых дымовых экранов над позициями защищаемых войск, скрывая их визуально и в инфракрасном диапазоне. Расчеты специальной обработки сдадут нормативы по приготовлению обезвреживающих рецептур и развертыванию комплексов АРС-14КМ, ТМС-65 для проведения дегазации, деактивации и дезинфекции местности, техники, вооружения и личного состава.

Для расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1 предусмотрена сдача зачетов по маршевой подготовке, снаряжению боеприпасами и прицеливанию, уточняет ЦВО.

Учение продлится до 28 августа.