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Интерфакс-АВН

Возможности политического урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе не исчерпаны - генсек ОДКБ

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: www.belvpo.com

Ереван. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация на армяно-азербайджанской границе угрожает безопасности всего кавказского региона зоны ответственности ОДКБ, заявил генсек Организации Станислав Зась.

"Мы отслеживаем ситуацию, проводим мониторинг, в том числе, с помощью государственных структур Армении. Конечно, мы считаем, что происходящие на границе Армении и Азербайджана инциденты представляют угрозу для безопасности кавказского региона зоны ответственности ОДКБ и страны-члена ОДКБ - Армении", - сказал Зась журналистам во время посещения военной части в Араратской области Армении во вторник, сообщает государственное информагентство "Арменпресс".

Вместе с тем, генсек ОДКБ отметил, что возможности политического урегулирования ситуации не исчерпаны.

"Это было бы наилучшим для всех вариантом", - сказал Зась.

Он заявил о важности рабочего формата между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России, и "все действия ОДКБ исходят из подобного восприятия ситуации".

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Азербайджан
Армения
Россия
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