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Александр Лукашенко: Белоруссия разместит в стране российских военных при угрозе новой мировой войны

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет готов к размещению в республике Вооруженных сил России в случае опасности развязывания новой мировой войны, передает "РИА Новости".

"Вы, ребята (страны Запада – ред.), чего паритесь по поводу того, что у нас будет размещена российская база? Она здесь не нужна, и мы с президентом (России – ред.) давно определились. Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите, вы опасаетесь, что здесь китайская, или российская будет база, или украинская? Вы сначала у себя разберитесь. Но если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все Вооруженные силы РФ будут размещены… При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны", – заявил А.Лукашенко 9 августа в ходе "Большого разговора с президентом", который транслировали в прямом эфире белорусские телеканалы.

Глава государства также отметил, что для РФ сейчас нет смысла тратить деньги и создавать на территории республики военные базы.

"Я бы был заинтересован, если бы здесь были размещены какие-то серьезные ракетные установки, но их нельзя к театру военных действий непосредственно подвести, прямо в "огород" натовцев, потому что они будут обстреляны из самого обычного оружия, "Градов", еще каких-то минометов и так далее. Поэтому никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки, они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", – пояснил А.Лукашенко.

Как напоминает агентство, ранее А.Лукашенко заявил, что Минск для обеспечения безопасности Союзного государства готов принять на территории республики военных из России, но пока такой необходимости нет. А.Лукашенко также заявил, что вопрос размещения авиабаз РФ в Белоруссии с российским коллегой Владимиром Путиным никогда не обсуждался, при современных вооружениях в этом нет необходимости.

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