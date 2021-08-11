У украинской разведки узкая специализация - Россия

Если раньше украинская военная разведка действовала на разных направлениях (в том числе и в Европе), то после 2014 года она полностью сосредоточилась на работе против России и республик Донбасса.

Об этом агентству РИА Новости заявил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

По его словам, главное управление разведки Минобороны (ГУР МОУ) сейчас полностью свернуло свою деятельность в Польше, Румынии и других близлежащих государствах, где раньше работало «очень активно».

«И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — констатировал эксперт.

Он сообщил, что в начале первого десятилетия века украинская военная разведка всерьез прогнозировала вооруженное столкновение с Румынией. Поэтому все военное строительство страны проводилось именно с учетом этого фактора.